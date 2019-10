Andrea Filomena e Jessica Battistello | 3 mesi dopo Temptation Island il colpo di scena

Andrea Filomena ha perdonato Jessica? Lei chiede ‘aiuto’ ad Aldo e Alessia : Temptation Island, Jessica Battistello pronta a tutto per riconquistare Andrea Filomena e “usa” l’esempio di Aldo e Alessia Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati insieme? Pare ancora di no, ma lei non ha intenzione di arrendersi. A tenerli ancora uniti oggi è il loro cane, e tanto altro ovviamente, ma Jessica vuole costruire nuovi […] L'articolo Andrea Filomena ha perdonato Jessica? Lei chiede ...

“Tutta la verità tra me e Ida”. Andrea Filomena di Temptation Island vuota il sacco : Tra Andrea Filomena e Ida Platano sarebbe scattata una certa simpatia, complice la relativa vicinanza geografiche. La dama di Brescia ha chiuso definitivamente il suo rapporto con Riccardo Guarnieri e proietta il suo sguardo e il suo cuore verso il futuro. L’ultimo tentativo questa estate, quando è andato da lei a Brescia ma ha ricevuto l’ennesimo due di picche, rivelato da Ida nello studio di ‘Uomini e Donne’, dove si sono incontrati.\\ “Ci ...

Ida Platano sente Andrea Filomena - Riccardo : “Mi hai preso in giro” : Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri preso in giro da Ida Platano? Si è chiusa definitivamente la storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La prima puntata della nuova stagione tv di Uomini e Donne si è aperta con il botto. Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati rispettivamente nel parterre femminile e maschile del Trono Over. Maria De Filippi ha concesso ampio spazio alla coppia che ha spiegato cosa è successo tra loro ...

La Battistello e Andrea Filomena - ex di Temptation - potrebbero stare ancora insieme : Qualcosa di non troppo chiaro sta accadendo tra Jessica e Andrea: dopo l'addio a Temptation Island, la Battistello pareva intenzionata a conoscere meglio il tentatore Alessandro, ad oggi sul trono di Uomini e Donne. Durante la puntata del dating show della quale la ex coppia è stata ospite, proprio Jessica ha dichiarato di pensare ancora al suo ex, il quale però si è detto pronto a dare una seconda opportunità al loro amore. Ad oggi, però, ...

Andrea Filomena e Jessica Battistello si frequentano : avvistati a Firenze (RUMORS) : La coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena è tornata prepotentemente al centro del gossip. Secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, i due si frequenterebbero in gran segreto. Jessica e Andrea sono due ex protagonisti di Temptation Island. All’interno del reality, il comportamento della giovane ha fatto molto discutere. La Battistello ha infatti mandato a monte il suo matrimonio, perché non più sicura del suo amore ...

Spoiler U&D : Jessica Battistello vorrebbe tornare con Andrea Filomena : Jessica Battistello vorrebbe tornare insieme ad Andrea Filomena. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata negli studi di Uomini e Donne. Oggi 13 settembre è stata registrata una nuova puntata del dating condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, la conduttrice per le prime puntate ospita i protagonisti di Temptation Island per farli confrontare. Dall’incontro di Jessica Battistello e Andrea Filomena sono emerse delle importanti novità. ...

U&D spoiler 1^ puntata trono over : Ida Platano e Andrea Filomena si stanno scrivendo : Venerdì 30 agosto sono state effettuate le prime registrazioni del trono over di Uomini e Donne. Stando a quelle che sono le anticipazioni in merito a quanto accaduto, pare proprio che ci siano delle novità. Andrea Filomena, ex fidanzato di Jessica Battistello di Temptation Island e Ida Platano hanno dato il via ad una frequentazione telefonica. Il ragazzo, infatti, dopo aver interrotto la sua relazione con la donna, a causa dei comportamenti ...

Con lui non ero felice. Alessandro la mia droga! Temptation Island 2019 - Jessica Battistello e l’addio ad Andrea Filomena : “Sinceramente non sapevo cosa pensare, sapevo solo che non stavo bene; che non ero più felice da ormai troppo tempo e questo doveva cambiare”, dovevano sposarsi ma la partecipazione a Temptation Island 2019 per la coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena è stata fatale.\\ I problemi non erano recenti: “Sono entrata – ha spiegato al “Magazine di “Uomini e donne” – con la consapevolezza che le cose tra me e Andrea non andavano ...