ALEX BELLI E DELIA DURAN ' Siamo più forti di prima!' | Temptation Island Vip

ALEX BELLI e Delia Duran : ‘Aggrediti dall’ex marito di lei. Siamo finiti al pronto soccorso e lo abbiamo denunciato’ : “Siamo stati aggrediti dall’ex marito di Delia all’uscita dal Tribunale di Ravenna, al termine della prima udienza del loro divorzio. Quell’uomo ha aperto la portiera della nostra auto, tentato di tirarmi fuori, e scaraventato a terra Delia, che nel frattempo era intervenuta”. Alex Belli torna sull’aggressione di cui è stato vittima con la fidanzata Delia Duran da parte, come dice lui, di un ex della ...

Mila Suarez commenta l'aggressione subita da ALEX BELLI e Delia Duran : 'Non è vero' : Alex Belli e Delia Duran, recentemente, sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente dall'ex marito della modella e proprio per questo sono al centro dell'attenzione. Entrambi hanno raccontato quello che è accaduto sui social, sottolineando che la Duran è anche finita al pronto soccorso proprio per via di questo attacco fisico. Delia lo scorso anno era stata ospite da Barbara D'Urso, dove aveva mostrato i segni della violenza fisica subita ...

Mila Suarez - ALEX BELLI e Delia aggrediti? “Non è vero”. La Duran replica : Mila Suarez, Alex Belli e Delia aggrediti? “Non è vero”. La Duran replica indirettamente e pubblica i documenti Mila Suarez non crede all’aggressione subita da Alex Belli e Delia Duran da parte dell’ex marito di lei. La modella venezuelana con una serie di Stories Instagram ha dichiarato che la coppia, fresca dell’esperienza a Temptation Island […] L'articolo Mila Suarez, Alex Belli e Delia aggrediti? ...

