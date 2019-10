Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il giorno della verità per 772 exri è vicino. Il 4 novembre laContenziosa di Palazzo Madama deciderà se il taglio deiè legittimo o meno. Un tribunale interno la cui sovranità è assicurata dall’autodichia che governa le due Camere. Sul quale però pende la pesante accusa did’interessi. Ad avanzarla sono i parlamentari del Movimento 5 stelle. Dopo che il 29 ottobre il blog aveva lanciato l’, adesso è la vicepresidente delPaolaa intervenire. “d’interessi per due giudici dellacontenziosa delche il 4 novembreesaminare i ricorsi di 772 exri e decidere sulla conservazione dei loro odiosi privilegi. Privilegi che qualche decennio fa le Camere si autoassegnarono ingiustamente, ricordiamolo che non fa mai male”, dice la senatride del M5s. “Ora ...

erregi69 : Vitalizi, Taverna: “Al Senato allarme conflitto d’interessi”. Nella commissione che dovrà decidere sul taglio due a… -