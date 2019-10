Greta rifiuta un premio da 46mila euro | Per il clima servono fatti | non

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ha detto “No, grazie”. Con la solita risolutezza che la contraddistingue. Affidando ai social le sue motivazioni. Con un post su InstagramThunberg ha annunciato di aver rinunciato alambientale assegnato ogni anno dal Nordic Council. Un gesto polemico nei confronti dei paesi nordici che, secondo la 16enne svedese, potrebbero fare molto di più. View this post on InstagramA post shared byThunberg (@thunberg) on Oct 29, 2019 at 12:37pm PDT“Il movimento per ilnon ha bisogno di altri premi. Ciò di cui abbiamo bisogno è che i nostri politici e le persone al potere inizino ad ascoltare gli scienziati”, ha esorditosu Instagram. Un discorso che vale per l’pa come per gli altri paesi occidentali: inclusi Svezia e Norvegia, nonostante quest’ultimi siano già molto più avanti ...

