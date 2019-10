De Martino | retroscena Stasera Tutto è Possibile | no all’ospitata dell’ex

I retroscena di Blogo : Stasera tutto é possibile si allunga - promozione per De Martino : Buona alla prima. Se fossimo nell'ambiente cinematografico il regista direbbe questa frase dopo la difficile prova che ha visto il suo attore impegnato in un ruolo certamente non facile.L'eredità in effetti era di quelle pesanti, si trattava infatti di subentrare ad un grande della nostra televisione del calibro di Amadeus. La conduzione di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile, pur con tutte le difficoltà di chi debutta in un nuovo ...

I retroscena di Blogo : Stasera tutto é possibile si allunga - promozione per De Martino : Buona alla prima. Se fossimo nell'ambiente cinematografico il regista direbbe questa frase dopo la difficile prova che ha visto il suo attore impegnato in un ruolo certamente non facile.L'eredità in effetti era di quelle pesanti, si trattava infatti di subentrare ad un grande della nostra televisione del calibro di Amadeus. La conduzione di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile, pur con tutte le difficoltà di chi debutta in un nuovo ...

Domenica In - De Martino svela un retroscena sul ritorno di fiamma con Belen : Stefano De Martino torna ospite di Domenica In, per raccontare a Mara Venier retroscena e verità sulla sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Il ballerino e la showgirl argentina sono tornati insieme dopo un lungo periodo di lontananza. Prima le nozze nel 2013 dopo il colpo di fulmine dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi, poi l’addio, due anni dopo. Sembrava che la relazione fosse finita per sempre, ma, dopo una relazione ...