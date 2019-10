Dall’uva una speranza per i malati di mesotelioma

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)unaper idi– Uno studio di Enea, Cnr e Università “Federico II” di Napoli (UNINA), pubblicato sul Journal of Functional Foods, ha dimostrato che alcune molecole contenute nei semi degli acini (vinaccioli) delle uve di Aglianico e Falanghina sono capaci di bloccare la crescita di cellule die potrebbero essere in grado di aumentare l’efficacia delle terapie farmacologiche standard, come la chemioterapia. Ilmaligno, è una forma rara e aggressiva di tumore che colpisce il mesotelio, il tessuto che riveste gran parte degli organi interni, “nonostante la rarità di questa malattia associata all’esposizione alle fibre di amianto – ha sottolineato Stefania Crispi del Cnr – l’incidenza delaumenta nel mondo del 5,4% l’anno e la diagnosi è spesso tardiva, sia a causa della ...

