Cosa accade al cervello degli astronauti nello Spazio?

Ambulanza corre verso l’ospedale ma si apre il portellone e il paziente cade per strada - Cosa accade dopo : Una vicenda assurda e per alcuni versi ridicola quella accaduta a Novomoskovsk, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina. Un’Ambulanza aveva soccorso un uomo e stava recandosi in ospedale perché i sanitari lo curassero. Ad un certo punto, però, si è aperto il portellone durante la corsa e il paziente è caduto giù dall’Ambulanza andando a finire per terra. Per fortuna dietro l’Ambulanza c’era un’auto che stava percorrendo la strada ...

Appena nata i dottori la mettono sul cuore della mamma - il papà è lì vicino e accade una Cosa incredibile : Una storia bellissima e una foto bellissima da corredo tutta da guardare perché testimonia , ancora una volta, il miracolo della vita. Una mamma e un papà aspettavano con trepidante attesa la nascita della loro bambina e il papà, ogni sera diceva vicino al pancione sempre la stessa frase “ooooi figlia, papà è arrivato”. In quel momento, ogni sera la piccola nella pancia si muoveva; il giorno della nascita hanno messo la piccolina sul ...

Il marito ha un incidente - lei non gli vuole staccare la spina e poi accade qualCosa oltre l’immaginazione : Una coppia di ragazzi di 26 e 27 anni, Danielle e Matt, erano felici insieme e si erano sposati. Un giorno Matt ha avuto un bruttissimo incidente stradale ed è entrato in coma. Dopo un po’ di tempo i medici avevano consigliato a Danielle di staccare la spina ma lei si era fermamente rifiutata e aveva deciso che avrebbe portato il marito a casa e avrebbe continuato a prendersi cura di lui come da promessa di matrimonio che voleva onorare ...

Si accorge che il gatto ha una zecca - gliela toglie e le accade una Cosa orribile : Una donna, Joanne Baskett si era accorta che il suo gatto aveva una zecca e ha deciso che poteva occuparsene da sola senza portare il gatto dal veterinario. A mani nude ha afferrato la zecca e l’ha tirata ma il parassita l’ha morsa. La donna di 46 anni ha capito subito di essere stata morsa dalla zecca perché la sua mano si è subito arrossata e allora ha pesato che fosse il caso di farsi vedere dal medico. Il medico le ha prescritto un ...

Bambina di quattro anni guarda il papà e dice - ho ingoiato una monetina e smette di respirare - poi accade una Cosa incredibile : Una Bambina di quattro anni era a casa con il papà, il politico scozzese Alex Cole – Hamilton e stava guardando un video su youtube. Ad un certo punto, ha guardato il papà e ha detto con voce strozzata: “papà, ho ingoiato una monetina” e poi, da quel momento, non è riuscita più a respirare. Il papà, che per fortuna aveva imparato anni prima la manovra di Heimlich, ha preso la Bambina e gliela ha praticata. A quel punto la monetina non è ...

Decide di rasarsi i capelli per donarli ai bambini malati ma poi le accade una Cosa terribile : Una ragazza di 14 anni, evidentemente con una sensibilità superiore alla norma, ha deciso di compiere un gesto estremamente generoso: si è fatta tagliare i suoi lunghi e bei capelli per donarli ai bambini malati, alla Little Princess Trust che è una organizzazione che si occupa di creare parrucche da capelli veri da donare ai bambini malati di cancro che i capelli li perdono in seguito alla chemio. La ragazza non ci ha pensato un attimo a ...

Uomo sente piangere da un cassonetto della spazzatura - trova una bambina e la salva - dopo 22 anni accade qualCosa di meraviglioso : Un Uomo, un muratore Gerald Rocky Hyatt stava lavorando buttando dei detriti nella spazzatura quando, all’improvviso, ha sentito provenire un pianto dal cassonetto. Ha frugato dentro e ha trovato una neonata. L’ha subito portata in ospedale dove è stata curata . La bambina, in seguito è stata adottata, ha avuto una vita serena e le è stato dato il nome di Morgan Hill. All’età di vent’anni circa i genitori le hanno raccontato che era stata ...

Google Home e Home Mini non funzionano più : ecco che Cosa sta accadendo : Diversi utenti lamentano l'impossibilità di utilizzare i Google Home e Home Mini a seguito di un aggiornamento firmware via OTA L'articolo Google Home e Home Mini non funzionano più: ecco che cosa sta accadendo proviene da TuttoAndroid.

Organizzano una festa - ragazzo scivola in bagno e accade una Cosa terribile : Un ragazzo è morto per una banalissima caduta in bagno, per essere scivolato sul pavimento e avere sbattuto la testa alla porta. Questa vicenda è accaduta a Aucklandd, in Nuova Zelanda e il ragazzo, Elliot Poupouare doveva partecipare ad una festa che era stata organizzata nel Western Springs College. Il papà di Elliot ha così commentato quello che è avvenuto: “E’ una perdita terribile. E’ mio figlio, non so cosa dire in questo ...

Decreto ingiuntivo e smarrimento : Cosa accade e costo per duplicato : Decreto ingiuntivo e smarrimento: cosa accade e costo per duplicato Vediamo di capire quali sono le conseguenze pratiche di un eventuale smarrimento Decreto ingiuntivo, ovvero che succede all’interessato che, magari per una banale distrazione, perde il Decreto ingiuntivo emesso dal giudice; inoltre facciamo chiarezza sulla questione costi per il duplicato. Ecco le informazioni utili a riguardo. Se ti interessa saperne di più su che ...

Ragazza di 19 anni cerca qualcuno che uccida il suo fidanzato poi accade una Cosa atroce : Una Ragazza d soli 19 anni, London Eley aveva cercato su face book un killer che uccidesse il suo fidanzato di 22 anni. Questa vicenda é accaduta a Philadelphia, e ha avuto un tragico epilogo. La Ragazza ha fatto varie ricerche su face book per cercare un killer che uccidesse il suo fidanzato e poi ne aveva trovato uno, il 18enne Timothy Bynum a cui aveva inviato un messaggio. Il Killer le aveva chiesto 1.000 dollari per uccidere il ...

Mentre fa una rapina gli cade la dentiera - Cosa accade dopo è incredibile : Un uomo, Milton Cesar de Jesus, tossicodipendente aveva perso, a causa delle sostanze stupefacenti che assumeva da tanti anni, tutti i denti tanto da essere costretto a ricorrere alla dentiera. L’uomo, per procurarsi una dose di crak aveva deciso di mettere a punto una rapina, come faceva spesso. Ha scelto la sua vittima, una donna di 46 anni e le ha tolto violentemente la borsa Mentre la donna camminava per conto suo. La donna, pur se ...

Mentre stende i panni nel suo giardino accade una Cosa terribile : Una donna di 94 anni, Phyllis Johnson si trovava nel giardino della sua casa a Charleville, nell’outback dello stato del Queensland, in Austarlia e stava stendendo i panni quando, all’improvviso, è arrivato un canguro che l’ha buttata a terra. La donna ha provato a difendersi con una scopa ma il canguro era molto grosso e le faceva del male colpendola ripetutamente, fino a qundo non è tornato a casa il figlio che, vista la scena ha ...