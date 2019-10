Come l’Europa può aiutare l’Italia ad arginare i sovranisti

I curdi Come mercenari in liquidazione. Trump tradisce - l’Europa squittisce : Ci sono giorni in cui si vorrebbe scriverne tre o quattro di piccole poste, e nemmeno tanto piccole. 1. Scrivo nel giorno in cui si annuncia che gli americani danno via libera alla vendetta di Erdogan contro i curdi che in territorio siriano hanno debellato l’Isis, la stessa Isis cui il regime tur