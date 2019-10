Addio ‘vecchia’ Dolcenera | la cantante stravolge il suo look e si presenta così | “Sei

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Al secolo Emanuela Trane,è una delle artiste più longeve e prolifiche del panorama musicale contemporaneo. La sua non è stata la classica ‘stella cadente’, esplosa sul palco e poi dispersa nell’oblio. Grazie alla forza unica e all’inimitabile timbro della sua voce, continua a scrivere intere pagine di un curriculum artistico difficilmente praticamente infinito. Alle spalle ha un’infanzia vissuta tra pianoforte, clarinetto e canto; a 14 anni la stesura delle sue prime canzoni. Vincitrice delle Nuove Proposte a Sanremo 2003, nel 2005 ha vinto anche il reality Music Farm (contesto in cui matura il vociferato gossip di un flirt con ilFrancesco Baccini). In un’intervista rilasciata a Vanity Fair,aveva commentato la sue esperienza a Music Farm.“Nel 2005, dopo Music Farm, il momento peggiore. Ero stataesposta agli ...

donnafrancisca9 : Le cassette. Mi sento vecchia, addio #IlCollegio - Digital_Day : Flash è sempre più storia vecchia. - antoniofocella : @SilvanoClerici -