5 launcher Android con app drawer | cartelle e personalizzazione

Microsoft launcher 5.10 beta aggiunge il tema scuro a livello di sistema in Android 9 Pie e Android 10 : Microsoft ha rilasciato ieri la versione 5.10 del suo Launcher su Android agli utenti iscritti al programma beta. Si tratta di un piccolo aggiornamento che aggiunge il supporto per l'impostazione del tema scuro a livello di sistema in Android 9 Pie e Android 10.

Android 10 sui Pixel 4 dà il meglio di sé : gesture con launcher terzi - Pixel Themes e swipe per le notifiche : Continua la scoperta di nuove funzioni dei Google Pixel 4, alcune delle quali molto attese da parte degli utenti, come le gesture nei launcher di terze parti.

Ecco come installare il launcher di Android 10 su qualsiasi smartphone : La community di XDA Developers è riuscita a portare il launcher di Android 10 su molti device non Pixel. Scopriamo insieme come va installato

Android 10 arriva sui OnePlus 6T cinesi e OnePlus launcher si aggiorna portando un'interessante novità : HydrogenOS Beta per OnePlus 6T si aggiorna portando Android 10 agli utenti cinesi. Per noi intanto arrivano su OnePlus Launcher le possibilità di rimuovere il drawer delle applicazioni e di aggiungere la scheda Step Counter nella Shelf.

Nova launcher abbraccia la modalità scura di Android 10 con la versione 6.2 : Nova Launcher si aggiorna alla versione 6.2 in versione stabile e introduce, oltre a una serie di bugfix non specificati (ma che fanno sempre comodo), un cambiamento legato ad Android 10.

Lawnchair launcher ora supporta le gesture di Android 10 : Le ultime ed instabili build di Lawnchair Launcher sono trapelate in rete per cui gli sviluppatori hanno deciso di rilasciarle: supportano le gesture di Android 10 ma non hanno nemmeno raggiunto lo stato di Alpha.

Android 10 nel mirino per Nova launcher e Huawei Health - che si aggiornano con interessanti novità : Nova Launcher beta e Huawei Health si aggiornano sul Google Play Store con qualche novità legata ad Android 10 e non solo: ecco i cambiamenti introdotti con le versioni 6.2.2 e 10.0.0.530.