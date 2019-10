Vaticano | ecco il documento della consulenza di Giuseppe Conte che può fregarlo

Conte - ecco l’indagine del Vaticano sulle compravendite immobiliari che coinvolge il fondo per cui fece una consulenza : l’indagine finanziaria che ha scosso la Segreteria di Stato vaticana sconfina nei palazzi della politica italiana. Ha fatto molto scalpore la notizia, data dal Financial Times, che il fondo di investimenti per cui fece una consulenza legale Giuseppe Conte una settimana prima di diventare premier è sotto indagine in Vaticano. Si tratta dell’inchiesta, voluta dai pm vaticani Gian Piero Milano e Alessandro Diddi e autorizzata da Papa Francesco, ...

Scontro in Vaticano - ecco chi sono gli ecclesiastici sotto accusa : Giuseppe Aloisi Un ecclesiastico sospeso, due gestioni attenzionate dagli inquirenti: l'inchiesta in Vaticano può interessare pure qualche alto consacrato L'indagine in corso in Vaticano può finire anche con l'interessare, in maniera diretta o meno, alcuni alti consacrati. Papa Francesco non ha mai fatto distinguo quando si è trattato d'intevenire. La Santa Sede, stando a quanto raccolto in questi giorni, sta ancora chiarendo la ...

«In Vaticano corruzione - peculato e truffa» : ecco tutte le accuse dei pm di Papa Francesco : L'Espresso ha ottenuto le carte dei magistrati sullo scandalo finanziario che sta terremotando la Santa Sede. Nell'inchiesta coinvolti i vertici della Segreteria di Stato. E finanzieri d'assalto che hanno ricevuto nel 2019 commissioni milionarie Vaticano, «I milioni per i poveri in paesi offshore e per operazioni di dubbia eticità» " Vaticano, clamoroso scandalo milionario: indagine su un monsignore e il capo dell'Aif"

Luigi Bisignani : "Prima il Vaticano - ora pure gli Stati Uniti. Ecco perché Giuseppe Conte è finito" : Da quanto si è messo a "maramaldeggiare" con i Servizi segreti, "Giuseppi è il peggior nemico di Conte", scrive Luigi Bisignani nel suo editoriale su Il Tempo. Per difendersi dalle accuse sul caso degli incontri tra il ministro della Giustizia degli Stati Uniti Barr e i nostri 007, l'avvocato degli

Vaticano - ecco le carte dello scandalo. Tra finanzieri e spa segrete in Lussemburgo : Lo tsunami giudiziario che fa tremare il Vaticano parte da alcune operazioni finanziarie del 2011. Quando la segreteria di Stato decide di entrare in affari con il raider italo-londinese Raffaele Mincione. Indagini dei pm del papa su una Sicav del Vaticano nel Granducato, che ha comprato immobili a Londra per centinaia di milioni di euro. Indaga anche l’antiriciclaggio Vaticano, clamoroso scandalo milionario: indagine su un monsignore e il capo ...