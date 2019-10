Miss Italia 2019 Carolina Stramare torna single | è finita con Alessio Falsone

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 29 ottobre 2019) Nel mondo dello spettacolo è universamente nota come ‘la maledizione delle’ ed è quel fenomeno per cui una reginetta di bellezza approdata al concorso da fidanzata ne esce. È successo anche a, che avrebbe messo in stand by la relazione con. A darne notizia è la stessain un’intervista a DiPiù, come riporta Fanpage.it: “Ci sentiamo tutti i giorni” spiega la più bella d’, “parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano“.: “Ora devo pensare a me”sa bene che potrebbe perdere ...

