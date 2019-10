‘Le Lotte e l’Utopia 1969 70’ | Il cinema politico in una rassegna 4-12 novembre

Fonte : romadailynews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Roma – Per il terzo anno consecutivo, la Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e la Fondazione Gramsci danno vita a un’iniziativa che mira a stimolare la memoria collettiva per ricordare e approfondire i temi di una pagina di storia italiana nelle arti e nella società. Dopo la Rivoluzione d’ottobre e Il Sessantotto, il format “Il progetto e le forme di un” si dedicherà a “Lee l ‘utopia”, per riflettere sugli anni/1970. La terza edizione della manifestazione avrà quindi luogo dal 4 al 12e si svilupperà in una giornata di studi, unatografica di 20 film (alla Casa deldi Roma), un seminario all’Università Roma Tre e un evento speciale alFarnese. È doppio e parallelo il binario su cui scorrono in modo diverso ma convergente la prassi e-sociale di quei fatidici anni, ...

