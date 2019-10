Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Nel biennio 2017-2018, In Italia si stimano circa 2 milioni e 130 milain eccesso di peso, pari al 25,2% della popolazione di 3-17 anni (28,5% nel 2010-2011). Lo ha rilevato l’nell’ultimo rapporto pubblicato sullo stile di vita die ragazzi tra il 2017 e il 2018. Forti le differenze di genere con una più ampia diffusione tra i maschi (27,8% contro 22,4%). L’eccesso di peso è più frequente tra idi 3-10 anni, età in cui si raggiunge il 30,4%. Al crescere dell’età, ile l’obesità diminuiscono, fino a toccare il valore minimo tra i ragazzi di 14-17 anni (14,6%). L’eccesso di peso tra i minori aumenta significativamente passando da Nord a Sud (18,8% Nord-ovest, 22,5% Nord-est, 24,2% Centro, 29,9% Isole e 32,7% Sud). Le percentualiparticolarmente elevate in Campania (35,4%), Calabria (33,8%), Sicilia (32,5%) e Molise (31,8%). Nel ...

istat_it : Quasi 2 milioni di bambini e ragazzi (il 22,7% della popolazione di 3-17 anni) non praticano sport né attività fisi… - TutteLeNotizie : Istat, bambini e adolescenti italiani in cima alla “classifica” Ue sul sovrappeso: sono più… - FrancescoRossig : RT @dariodivico: In Italia circa 2 milioni 130 mila bambini e adolescenti di 3-17 anni sono in eccesso di peso e quasi 2 milioni non pratic… -