Giulio Berruti devastato dalla morte della nonna | il ricordo social

Fonte : blogo

(Di martedì 29 ottobre 2019) 35enne esploso in tv grazie a La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa,è in lutto. L'attore, un anno fa in trionfo nel talent show Dance Dance Dance, ha infatti pianto l'amatasui, con commosso.Questa è l'ultima foto che abbiamo fatto insieme, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti.. mi mancherai tantissimo nonnina mia. Non posso esprimere a parole il dolore che provo,sono. Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino, come facevate un tempo. Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti ed i preziosi consigli che hai riservato per me. Sono un uomo fortunato. Sei stata lamigliore del mondo, ti voglio un bene che non finirà mai. Ciaopupy del mio cuore., il29 ottobre 2019 ...

Italia_Notizie : Grave lutto per Giulio Berruti, morta la nonna: 'Sono devastato' - franbellino : Lutto per l’attore Giulio Berruti: “Sono devastato, mi mancherai” - - lamescolanza : Grave lutto per Giulio Berruti, morta la nonna: 'Sono devastato' -