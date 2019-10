Esponenti Pd e M5s verso IV? Boschi apre le porte | ' Felici che tanti si avvicinino'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Messe in archivio le regionali in Umbria, è il momento in cui si iniziano ad analizzare gli scenari politici nazionali. Tra i partiti che si candidano a fare da ago della bilancia, soprattutto sulla tenuta del governo e della maggioranza, c'è sicuramente Italia Viva. Il partito appena nato e creato da Matteo Renzi si sta organizzando per incrementare il proprio consenso in seno agli elettori ed anche il numero di parlamentari. Non a caso La 7 e L'aria che tira hanno dedicato un servizio all'incontro che Maria Elenaha avuto nel quartiere di Napoli, Chiaia, con centinaia di persone che hanno scelto di ascoltarla da vicino. Nell'occasione è stato anche presentato un rinforzo per le fila di Italia Viva che risponde al nome di Catello Vitiello. Allontanato dal Movimento Cinque Stelle, il deputato è transitato nella forza guidata da Matteo Renzi. Potrebbe, però, non essere l'ultimo ...

La7tv : #ottoemezzo Andrea Scanzi: 'Questa sconfitta è stata percepita da molti esponenti del PD e del M5s come una liberaz… - GonnelliLuca : Comunali Palermo 2012, la procura chiede la condanna di 14 esponenti M5s per il caso delle firme fa… - shootingrome : @luigidimaio vedo che si continua imperterriti a mandare in tv solo esponenti del gruppo Fico-Lombardi-Ruocco,che n… -