Cori razzisti | due gare a porte chiuse per la Bulgaria

Cori razzisti a Vieira - disposte ulteriori indagini : Vieira Cori razzisti – Nuove indagini sono state disposte «in relazione ai Cori di cui è stato oggetto il calciatore Vieira Nan Ronaldo Augusto durante la gara, e a cui fa cenno anche il Direttore di gara su segnalazione del Quarto Ufficiale, a sua volta informato dal Responsabile dell’Ordine pubblico». Come riporta il comunicato ufficiale […] L'articolo Cori razzisti a Vieira, disposte ulteriori indagini è stato realizzato da Calcio ...

La Roma si scusa per i Cori razzisti contro Vieira. La Samp ringrazia : Ieri l’ennesimo episodio di buu razzisti. Stavolta ai danni di Vieira, centrocampista della Sampdoria. La partita era Samp-Roma. Abbiamo scritto della dichiarazione a caldo del calciatore, visibilmente provato. Dopo la partita, il giocatore ha scritto su Instagram: “Il calcio oggi ha la responsabilità di punire ed educare gli idioti negli stadi” Visualizza questo post su Instagram Football has a ...

Samp-Roma - Cori razzisti contro Vieira : L’Ansa dà notizia di altri episodi di razzismo in Serie A. Stavolta ad essere stato preso di mira è Ronaldo Vieira, centrocampista di colore della Sampdoria. contro di lui, durante Sampdoria-Roma, i soliti buu razzisti provenienti dalla tifoseria. L’episodio, secondo il lancio di agenzia, si sarebbe verificato durante il primo tempo. I cori sarebbero partiti dal settore ospiti, occupato da circa 2000 tifosi giallorossi. I cori ...

Cori razzisti in Bulgaria-Inghilterra - si dimette anche il ct Balakov : Bulgaria-Inghilterra continua a fare “vittime”. Dopo il presidente della Federcalcio bulgara, oggi si è dimesso anche il tecnico della nazionale Krasimir Balakov. Il match valido per le qualificazioni agli Europei del 2020, giocato a Sofia, era finito 6-0 per l’Inghilterra, ma è diventato un caso per la doppia sospensione a causa dei Cori razzisti dei tifosi bulgari nei confronti di alcuni giocatori inglesi. Alla fine della ...

Cori razzisti in Bulgaria-Inghilterra - si dimette anche il ct Balakov : Bulgaria-Inghilterra continua a fare “vittime”. Dopo il presidente della federcalcio bulgara, oggi si è dimesso anche il tecnico della nazionale Krasimir Balakov. Il match valido per le qualificazioni agli Europei del 2020, giocato a Sofia, era finito 6-0 per l’Inghilterra, ma è diventato un caso per la doppia sospensione a causa dei Cori razzisti dei tifosi bulgari nei confronti di alcuni giocatori inglesi. Alla fine della ...

L’allenatore della nazionale di calcio bulgara - Krasimir Balakov - si è dimesso - forse per il caso dei Cori razzisti contro l’Inghilterra : L’allenatore della nazionale di calcio bulgara, Krasimir Balakov, si è dimesso, forse per il caso dei cori razzisti nella recente partita giocata dalla Bulgaria contro l’Inghilterra, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. I motivi della sua decisione non

Calcio - VAR usata contro i Cori razzisti. Gabriele Gravina : “Individuare i responsabili attraverso la tecnologia” : Il problema dei cori razzisti negli stadi di Calcio è molto attuale e le organizzazioni nazionali e internazionali stanno cercando di trovare delle soluzioni sempre più efficaci per contrastare questo fenomeno. In tal senso oggi è arrivato un importante provvedimento della Figc in merito all’utilizzo del sistema VAR per individuare i responsabili dei buu razzisti. La volontà è quella di utilizzare la tecnologia come principale strumento per ...

Gravina : “Adotteremo il sistema Var anche per i Cori razzisti” : Il presidente della Figc Gravina ha parlato ai microfoni di Sky Sport di alcune novità contro gli episodi di razzismo “Non ho intenzione di abbassare la guardia, mi stupisce che a volte alcuni cori vengono percepiti e altre volte no. Se tutto questo non è normale, adotteremo il sistema Var anche per i ‘buu”. A me non interessa se non è chiaro quello che si sente, non mi interessa la quantità ma il principio, se anche fosse uno ...

Sei persone sono state arrestate per i Cori razzisti durante la partita di lunedì tra Bulgaria e Inghilterra : La polizia bulgara ha arrestato sei persone per i cori razzisti del pubblico durante la partita di lunedì tra Bulgaria e Inghilterra, giocata nello stadio Vasil Levski di Sofia. BBC scrive che la polizia ha identificato altre nove persone su cui

Cori razzisti in Bulgaria-Inghilterra - sei arresti : Sono sei i tifosi arrestati per i Cori razzisti contro Rashford e Sterling cantati durante Bulgaria-Inghilterra gara di qualificazione agli Europei. Gara che è stata sospesa due volte. La polizia bulgara ha annunciato gli arresti e ha aggiunto che altri tre tifosi sono ricercati e che le indagini non sono terminate e continueranno per accertare la presenza di ulteriori eventuali complici. Per il capo generale della polizia di Sofia, Georgy ...

Cori razzisti Bulgaria-Inghilterra : arrestate sei persone : Non sono mancati i momenti di tensione durante le ultime partite valide per le qualificazioni ad Euro 2020. Nel dettaglio sono stati arrestati sei tifosi in relazione a Cori razzisti che si sono verificati durante la partita Bulgaria-Inghilterra. L’annuncio è arrivato direttamente dalla polizia bulgara. “Sei persone sono state arrestate, tre sono ricercate. Le indagini continuano per valutare la complicità di altre ...

La Lazio è stata punita con la chiusura parziale dello Stadio Olimpico in Europa League per i Cori razzisti contro il Rennes : La UEFA ha ordinato la chiusura di quattro settori della Curva Nord dello Stadio Olimpico di Roma nella prossima partita della Lazio in Europa League — in programma giovedì 7 novembre contro il Celtic Glasgow — per i cori razzisti

Stangata UEFA per i Cori razzisti allo Stadio Olimpico durante Lazio-Rennes : L’argomento razzismo è diventato sensibile agli organi UEFA e FIFA. Gli episodi si susseguono e le sanzioni diventano sempre più aspre. Nel mirino questa volta c’è lo Stadio Olimpico di Roma. L’UEFA decide di chiudere alcuni settori dello Stadio Olimpico di Roma penalizzando in questo modo anche i tifosi non coinvolti in episodi razziali. Ecco quanto riportato da calciomercato.com: “Era attesa entro oggi la sentenza ...

Il presidente della Federcalcio bulgara si è dimesso dopo i Cori razzisti dei tifosi contro l’Inghilterra : Borislav Mihaylov, presidente della federazione calcistica bulgara, si è dimesso dopo i cori razzisti del pubblico dello stadio Vasil Levski di Sofia nella partita delle Qualificazioni agli Europei di calcio giocata lunedì contro l’Inghilterra. Le dimissioni di Mihaylov — ex