Chi giudica cos' è razzismo? Salvini ha dubbi su commissione parlamentare

Golf – Laporta si aggiudica il China Open : ipotecato il passaggio nell’European Tour 2020 : Con il primo titolo conquistato sul circuito il pugliese Laporta ha messo anche una seria ipoteca sul suo passaggio nell’European Tour 2020. Inoltre ha siglato la 35ª vittoria in campo internazionale dei giocatori azzurri, che hanno superato lo storico record stabilito lo scorso anno con 34 Francesco Laporta ha vinto con 274 (69 71 64 70, -14 ) colpi l’Hainan Open, torneo in combinata tra Challenge Tour e China Tour, che si è svolto al ...

Espulsione a risChio per pregiudicato clandestino : risulta sposato con un'italiana : Uscito ancora una volta dal carcere cittadino, lo straniero ha deciso di diventare un parcheggiatore abusivo: colto in flagrante, ha ricevuto l'ennesima denuncia, accompagnata da una richiesta di Espulsione. Tutto in salita, dato che risulta legalmente conuigato con un'italiana Federico Garau ? Luoghi: Padova

La7 - battibecco Renzi-Gruber : “Italia Viva non è Pci. Sono deluso da lei - giudica superficialmente con modelli vecChi”. “Ma cosa c’entra?” : Botta e risposta a più riprese a “Otto e Mezzo” (La7) tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber. Primo nodo del dibattito è dato dalle elezioni regionali in Umbria, riguardo alle quali la giornalista chiede al senatore perché Italia Viva non fa campagna elettorale attiva per sostenere il candidato civico Pd-M5s, Vincenzo Bianconi. L’ex leader dem spiega che Italia Viva non si ...

Insigne risponde a MarocChi : «Anche nelle amichevoli mettiamo intensità. Fa male essere giudicati così» : Lorenzo Insigne ha risposto alle domande di Sky nel post partita contro il Cagliari e nasce un battibecco con Marocchi che gli sottopone la stessa domanda fatta anche an Ancelotti «Avete avuto un atteggiamento poco intenso sembrava un’amichevole» e gli porta l’esempio di un tunnel che l’attaccante ha sbagliato in gara Insigne non ci sta e risponde piccato «Noi anche quando facciamo amichevoli ci mettiamo intensità. Penso che se ...

Foggia : picChia e rapina disabile - minaccia i testimoni e scappa. Individuato grazie alle telecamere - arrestato pregiudicato : Ha preso a schiaffi e rapinato un disabile in sedia e rotelle. Non solo: ha anche minacciato i testimoni di ritorsioni, nel caso l’avessero denunciato. Ecco i motivi che hanno spinto gli agenti della Polizia di San Severo – nel Foggiano – a eseguire una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 33enne pregiudicato del posto, Individuato grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza presenti nelle ...