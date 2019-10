Un uomo è stato arrestato dopo aver sparato e ferito due persone davanti a una moschea a

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un torrente in piena in provincia di Siracusa : Sabato mattina è stato ritrovato il corpo di un uomo che venerdì sera era stato travolto da un torrente in piena vicino al comune di Noto, in provincia di Siracusa: nell’Est della Sicilia ci sono state diverse alluvioni per le

Francia - arrestato uomo che si era asserragliato in un museo. Aveva imbrattato la facciata con scritte in arabo : È stato arrestato dopo circa cinque ore l’uomo che questa stamattina intorno alle 6 si è asserragliato all’interno del Museo archeologico di Saint-Raphael, in Costa azzurra. Secondo quanto ricostruito da Nice Matin si tratta di un magrebino di 25 anni che ha anche imbrattato i muri con scritte in arabo. Un’impiegata del museo l’ha scoperto e ha dato l’allarme. Sulla facciata, ha riferito la donna, le parole: “Il museo diventerà ...

Ruba ambulanza e si lancia sulla folla : diversi feriti - travolto un passeggino. Arrestato un uomo : «Caccia a un complice - è una donna» VIDEO : Terrore in centro a Oslo, capitale della Norvegia, dove un uomo ha Rubato un'ambulanza e si è lanciato sulla folla che camminava in strada: lo riferiscono i media locali. La polizia ha...

Un uomo è stato salvato dopo essere stato travolto dal fango vicino a Genova : "Siete pregati di restare in casa e di non mettervi in moto per nessuna ragione! Numerosi allagamenti. In corso intervento dei vigili del fuoco del soccorso alluvionale". Questo è il messaggio che campeggia dalle 18 sulla pagina Facebook del comune di Rossiglione (Ge), il Comune più colpito dalle piogge di oggi, dove alcuni rii sono esondati provocando allagamenti, ma anche frane. In particolare, evacuate almeno trenta persone a seguito di ...

Un uomo è stato trovato morto nei pressi dell’aeroporto di Linate - a Milano : Domenica mattina un uomo è stato trovato morto nei pressi del parcheggio multipiano dell’aeroporto di Linate, a Milano. Il Corriere della Sera dice che si tratta di un uomo italiano di 42 anni, senzatetto, noto come “il sassofonista” e che

Vibo Valentia - uccise un uomo davanti al figlio : arrestato 8 anni dopo Francesco Pannace - tradito da un’intercettazione nell’auto del boss : Il figlio di sei anni era con Carmelo Polito quando, nel marzo 2011, è stato ucciso con cinque colpi di pistola. Il bambino era scampato miracolosamente all’agguato avvenuto in pieno centro a San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese. I killer, con il passamontagna, lo avevano seguito a piedi, colpito prima alle spalle e poi giustiziato davanti al figlio. Un delitto in diretta, consumato sotto le telecamere che, a distanza di 8 anni, è stato ...

Scontri Inter-Napoli - arrestato un tifoso del Napoli : “È l’uomo che ha investito Belardinelli” : C’era lui alla guida del Suv che investì Daniele Belardinelli durante gli Scontri prima di Inter-Napoli, vicino a San Siro, lo scorso 26 dicembre. E travolse volontariamente l’ultras nerazzurro. Ne è convinta la procura di Milano che ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale, Guido Salvini, l’arresto di Fabio Manduca, 39 anni, con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo era già coinvolto nell’inchiesta della ...

Calci e pugni a due poliziotti - uomo arrestato a Comiso : Un uomo comisano è stato arrestato dalla Polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Ubrica ha preso a Calci e pugni due agenti