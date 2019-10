U&D | Ida titubante sul ritorno di fiamma con Riccardo | ‘Facciamo fatica a capirci’

U&D - oggi 28 ottobre : Gemma in lacrime per Jean Pierre - Ida teme di soffrire per Riccardo : oggi 28 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne ricca di colpi di scena, dove le assolute protagoniste sono state Gemma Galgani e Ida Platano. Se la dama di Torino è scoppiata a piangere per aver appreso delle nuove frequentazioni di Jean Pierre, la bresciana ha mostrato dei dubbi dopo aver deciso di dare una seconda possibilità a Riccardo Guarnieri. Uomini e Donne: Gemma regala un peluche a Jean ...

U&D registrazione 17 ottobre : Ida e Riccardo tornano insieme : Nella registrazione di Uomini e Donne del 17 ottobre, Ida e Riccardo tornano insieme. Dopo la romantica lettera che Riccardo, tra una lacrima e l'altra, ha letto alla bella Ida, le cose non erano andate come sperato. La dama infatti aveva rivelato di non provare più dei forti sentimenti per il suo ex e che aveva sofferto troppo per poter ricominciare una storia d'amore con lui. Inoltre in trasmissione erano emersi dei nuovi dettagli che avevano ...

Nilufar Addati - ex U&D - confida : 'Con Giordano civiltà - il GF Vip non mi farebbe bene' : Il giorno successivo all'avvistamento di Giordano Mazzocchi in dolce compagnia, arrivano le parole di Nilufar Addati a fare finalmente chiarezza sul loro rapporto. L'ex tronista di Uomini e Donne, interpellata in radio sul gossip che la vorrebbe di nuovo vicina al romano, ha fatto sapere di avere con lui soltanto rapporti civili. In merito al suo chiacchierato ingresso nella Casa del GF Vip, invece, la napoletana ha ammesso di non considerarla ...

