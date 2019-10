Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Succede raramente che la Juventus torni asenza i tre punti, scrive Fabriziosu Libero. Soprattutto quando gioca in provincia. Stavolta, invece, è accaduto. Nell’anticipo di campionato. “Tutti sapevano, tutti potevano approfittarne. E invece no, ci è riuscita (discretamente bene) solo l’Atalanta, mentre le rivali più accreditate nella corsa «a dare fastidio» – che poi sono– hanno fatto la stessa fine dei primi della classe: une ila Maurizio”. Pareggiare con Parma e Spal ci può stare “se hai medie ambizioni, se punti a qualificarti per la Champions League, non se vuoi tentare il miracolo, che poi è riuscire a far abdicare i soliti bianconeri”. Ma se vuoi portare via lo scudetto alla Juve no. Farlo vuol dire “non lasciare per strada punti “teoricamente già assegnati” ...

napolista : Biasin: #Inter e #Napoli portano a casa un misero pareggino e fanno il solletico a Sarri - ilNapolista - Salvo_94_ : RT @interaddict1: Biasin: 'Pioli? All'Inter era normalizzatore, pagò per situazioni non sue' | Inter-News - infoitsport : Inter, Biasin boccia un obiettivo di mercato in attacco -