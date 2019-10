Alghero | aggredisce l' ex compagna con una testata davanti al figlio | denunciato

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Una banale discussione. Poi la, in pieno volto, all’exdi vita. La povera donna cade a terra, sconvolta e dolorante, proprio sulla banchina del porto di. Il suo ex infatti è un pescatore algherese e lei, straniera ma da anni residente nella città catalana, la scorsa sera era solo andata a prendere uno dei suoi due figli avuti proprio durante la relazione con l’uomo che è durata quindici anni. Ora come ora, infatti, l’unica cosa che lega i due sono proprio i bambini. E l’altro giorno era appunto andata a riprende uno dei due ma – come spesso accadeva ultimamente (la relazione tra i due è finita da qualche mese) – il suo ex si è lamentato per l’ennesima volta. Fortunatamente lanon ha provocato gravi lesioni alla donna e per questo – così almeno recita il codice penale – l’uomo non è stato arrestato. Ma si è beccato una denuncia. Ora i Carabinieri di ...

