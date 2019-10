Superbike – Rea vince anche in Gara-2 in Qatar | doppio podio per la Ducati

Classifica Superbike - Mondiale 2019 : la graduatoria finale. Jonathan Rea in trionfo - Bautista secondo : Jonathan Rea ha vinto il Mondiale Superbike 2019, il britannico ha conquistato il titolo iridato per la quinta volta in carriera. L’alfiere della Kawasaki ha chiuso la stagione con 663 punti, infliggendo così 165 lunghezze di distacco allo spagnolo Alvaro Bautista che ha dominato la prima parte di stagione con la Ducati salvo poi andare in panne. Terzo posto per il britannico Alex Lowes su Yamaha, appena 14 punti in più del compagno di ...

Superbike - Risultato Gara-2 GP Qatar 2019 : Jonathan Rea fa 17 e chiude vincendo ancora davanti a Davies e Bautista : Non poteva che concludersi così questa stagione. Jonathan Rea (Kawasaki) fa sua anche Gara-2 del Gran Premio del Qatar 2019 di Superbike, chiude la tripletta del weekend di Losail e centra il successo numero 17 della sua annata. Il cinque volte campione del mondo non si sazia mai e vince in scioltezza anche oggi. La gara odierna, corsa sotto i riflettori della pista Qatariota, l’ha visto lottare fino a metà gara con le due Ducati ...

Superbike - Risultato Superpole Race GP Qatar 2019 : Jonathan Rea domina davanti a Bautista e Lowes - 5° Davies : Jonathan Rea continua a dettare legge e a imporre il proprio dominio sul Mondiale Superbike aggiudicandosi per dispersione la Superpole Race del Gran Premio del Qatar 2019, tredicesima e ultima tappa della stagione. Il nord irlandese della Kawasaki, cinque volte campione del mondo, ha conquistato la quarta vittoria consecutiva portandosi a quota 16 successi stagionali (a -1 dal record che detiene lui stesso in compagnia di Polen) al pari dello ...

14.58 Ricordiamo che questa manche sarà utile anche per decidere le prime tre file della griglia di partenza di gara-2, che rappresenterà l'occasione migliore del weekend per la Ducati per provare a salire sul gradino più alto del podio. 14.55 Jonathan Rea e Alvaro Bautista sono ...

Superbike – Rea si aggiudica Gara-1 in Qatar - Davies secondo al traguardo : Mondiale Superbike in Qatar: grande prestazione di Chaz Davies, secondo al traguardo dopo una bellissima rimonta, quarto posto invece per Álvaro Bautista La prima gara del Qatar Round del Mondiale Superbike, che si svolge questo weekend sulla pista di Losail, ha visto una grande prestazione da parte di Chaz Davies del team Aruba.it Racing – Ducati, che ha chiuso al secondo posto dopo una bellissima rimonta dalla dodicesima casella in ...

Superbike - Risultato Gara-1 GP Qatar 2019 : Jonathan Rea sa solo vincere e precede Davies e Lowes : Altro giro, altro successo. Jonathan Rea (Kawasaki) non finisce più di stupire, non si stanca mai di vincere e fa sua anche Gara-1 del Gran Premio del Qatar 2019 di Superbike. Sul circuito di Losail, incastonato nel bel mezzo del deserto, ed illuminato dai riflettori per esaltare lo spettacolo della notturna, il campione del mondo centra il 15° successo stagionale e porta anche il titolo costruttori alla Kawasaki, precedendo un ritrovato Chaz ...

Superbike - Risultato Superpole GP Qatar 2019 : ventitreesima sinfonia in carriera per Jonathan Rea - Bautista solo settimo : Jonathan Rea si è dimostrato ancora una volta il più veloce di tutti nella Superpole del GP del Qatar di Superbike, ultimo atto della lunga e divertente stagione 2019. Il nordirlandese si è guadagnato la ventitreesima partenza al palo in carriera in 1:56.246, arrivato dopo un giro spaziale a cinque minuti dal termine che si è avvicinato molto al record della pista di Losail, 1:56.124, siglato nella qualifica dell’anno scorso dal ...

LIVE Superbike - GP Qatar 2019 in DIRETTA : Chaz Davies piazza la zampata nel finale ed è primo davanti a Rea e Bautista nelle FP2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani su OASport per la Superpole e per gara-1. 19.51 La sessione finisce qui con Chaz Davies al comando davanti a Jonathan Rea e ad Alvaro Bautista, 4° Razgatlioglu. Di seguito la classifica definitiva della prima giornata di libere a Losail: 1 7 Davies Chaz Ducati Panigale V4 R 1’57.449 33 316 ...