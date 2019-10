Positano | la storia di Gianni Menichetti Da mezzo secolo eremita nel canyon | “Niente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Vive immerso nella natura a poche centinaia di metri dalla mondana, ma la sua semplice quotidianità è fatta di passeggiate con gli animali, letture, dipinti, lavoretti per sistemare il suo padiglione moresco. Il tutto senza corrente elettrica né telefono. Lui è, 67 anni, di cui 48 trascorsi in unselvaggio (Vallone Porto). La sua dimora è tre metri per tre: al suo interno i suoi dipinti, le poesie scritte da lui, libri, qualche stoviglia, tazze, asciugamani e vestiti sparsi qua e là, due antiquate lampade a gas. All’esterno i suoi animali tra cui 15 cani, galline, anatre, tortore. Toscano di origine,è giunto nel cuore diper il fortissimo sentimento che provava per Vali Myers, artista che amava stare lontano dalle luci della città preferendo a queste la compagnia delle sue inseparabili volpi. Dopo la morte della sua amata ha ...

