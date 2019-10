Lewis Hamilton F1 | GP Messico 2019 | “Vincere qui è fantastico | strategia perfetta del

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Messico di Formula 1 : Non è però riuscito a vincere il titolo mondiale con tre gare di anticipo: dovrà attendere la prossima gara ad Austin, negli Stati Uniti

F1 - Lewis Hamilton : “Voglio un futuro da attore - ho rinunciato a un ruolo nel nuovo Top Gun” : Lewis Hamilton può laurearsi Campione del Mondo di Formula Uno in occasione del GP del Messico che si correrà questa sera, il britannico deve guadagnare 14 punti nei confronti di Valtteri Bottas per festeggiare sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez senza dover rimandare tutto al GP degli USA in programma tra sette giorni. L’alfiere della Mercedes scatterà dalla terza posizione ed è pronto per la battaglia con le Ferrari di ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Anche senza l’incidente di Bottas non avrei fatto la pole” : Non il turno di qualifiche del Gran Premio del Messico che Lewis Hamilton sognava. L’inglese, infatti, non è mai apparso in grado di battagliare ad armi pari con Max Verstappen e le due Ferrari, per cui si è dovuto accontentare della seconda fila. Il campione del mondo ammette che, anche senza l’incidente di Valtteri Bottas, non sarebbe stato in grado di conquistare la pole position, dato che le bandiere gialle hanno costretto tutti ...

Lewis Hamilton - GP Messico F1 2019 : “Ero lento - devo sperare nella pioggia in gara” : Non è stata una qualifica da ricordare per Lewis Hamilton nel GP del Messico 2019 di F1. Sul circuito ‘Hermanos Rodriguez’ il campione del mondo in carica non è andato oltre la quarta posizione, staccato di ben mezzo secondo dall’olandese Max Verstappen, la cui pole-position è sub-judice. Il pilota della Mercedes ha allargato le braccia nella pit-lane: “Non potevo fare la pole anche senza l’incidente di Bottas, gli ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non è stato un grande venerdì - ma ci siamo abituati qui in Messico” : Da due anni a questa parte quella di Città del Messico è decisamente la peggiore pista del calendario per la Mercedes in termini di competitività ed il venerdì dell’edizione 2019 ha confermato in parte questo trend negativo. In particolare Lewis Hamilton ha fatto fatica soprattutto sul giro secco nelle FP2 inserendosi in quinta piazza a quasi 1″ di ritardo dal miglior tempo fatto segnare da Sebastian Vettel con la Ferrari. Di seguito ...

F1 - Risultato FP1 GP Messico 2019 : Lewis Hamilton è primo - ma Leclerc vola con le medie ed è in scia. Vettel 6° : Lewis Hamilton (Mercedes) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno. Sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez il pilota inglese, che potrebbe conquistare proprio a Città del Messico il suo sesto titolo iridato, ha fatto segnare il miglior tempo, con una Mercedes che sembra a suo agio in tutti i settori del circuito. Discorso simile anche per la Red Bull, con entrambi i piloti nei ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non è un weekend speciale - punto a vincere. E per il Mondiale…” : Lewis Hamilton potrebbe laurearsi Campione del Mondo di F1 in occasione del GP del Messico, per riuscire nell’impresa dovrà guadagnare almeno 14 punti nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas. Il britannico ha raccontato le sue sensazionia i microfoni di Sky: “Non lo vivo come un weekend speciale, al netto del fatto che siamo in Messico ed è un bellissimo posto. Lo vedo come un weekend normale, cercheremo di vincere come ...

VIDEO Lewis Hamilton può vincere il Mondiale F1 in Messico - primo match point per il britannico : Lewis Hamilton può vincere il Mondiale F1 2019 già in occasione del GP del Messico. Il britannico ha in mano il primo match point della stagione e punta a raggiungere il sesto titolo iridato ma la missione non sarà semplice per l’alfiere della Mercedes visto che ci sono poche combinazioni matematiche, deve fare quattordici punti in più del compagno di squadra Valtteri Bottas. Di seguito il VIDEO del servizio di Sky sulle possibilità di ...

Formula 1 – Il mito di Hamilton e il duello con Vettel - Leclerc svela : “Lewis speciale! Stesso status di Seb nel 2020? Dico…” : Dal duello con la Mercedes alla stima verso Hamilton, passando per il confronto con Vettel e i miglioramenti della Ferrari: Leclerc parla a 360° gradi alla vigilia del Gp del Messico Lewis Hamilton può centrare il match ball che gli consegnerà il titolo di campione di F1 2019, la Ferrari cercherà di ‘ritardate’ la sua festa. Si apre con questo scenario il Gp del Messico 2019. Alla vigilia delle prove libere del venerdì, Charles ...

F1 - GP Messico 2019 : Lewis Hamilton ha il primo match point iridato - Ferrari e Verstappen avversari principali per il successo di tappa : La Formula 1 torna protagonista a partire da domani con il fine settimana dedicato al Gran Premio del Messico 2019, diciottesimo e quartultimo round di una stagione profondamente segnata dal dominio della Mercedes. La scuderia tedesca si è infatti già aggiudicata con quattro prove di anticipo il sesto titolo costruttori consecutivo grazie ad una prima metà di campionato dominata e in lungo e in largo oltre a diversi errori commessi dagli altri ...

F1 - GP Messico 2019 : Lewis Hamilton vince il Mondiale con 3 gare d’anticipo se…Tutte le possibili combinazioni : Siamo al 18° episodio di questo Mondiale di F1. La Mercedes ha ottenuto il suo sesto titolo Mondiale consecutivo in quel di Suzuka (Giappone), archiviando la pratica con il successo del finlandese Valtteri Bottas e il terzo posto di Lewis Hamilton. Ora, spetta proprio a Lewis completare il quadro. Il “Re Nero” guida le fila della classifica generale dei piloti con 64 lunghezze di vantaggio sul team-mate e può proiettarsi al weekend ...