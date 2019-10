“Avanti Sinisa” | lo striscione dei tifosi della Sampdoria per il tecnico Mihajovic FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) “Gli uomini vincenti trovano sempre una strada. Avanti Sinisa!”. E’ questo loesposto allo stadio di Bologna daidurante la partita valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A, i supporter blucerchiati hanno deciso di manifestare affetto a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna rimasto nel cuore anche deiSamp per il suo passato da calciatore e allenatoresquadra. Mihajlovic oggi non è’ in panchina per curarsi dopo aver scoperto di avere la leucemia, ilsta proseguendo il programma di terapia, si tratta del terzo ricovero per ilserbo. In alto ecco ladelloesposto daidurante la partita. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo ...

