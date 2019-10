Argentina | alle urne in piena crisi con il peronista Fernández in vantaggio In Uruguay

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Dopo le elezioni in Bolivia, domenica 27 ottobre tocca ad altri due paesi sudamericani vicini a scegliere il proprio presidente:. Per entrambi i risultati non sono scontati, ma mentre nella patria di Peron ci sono buone possibilità che torni al potere Cristina Fernandez, candidata come vicepresidente di Alberto Fernandez, inla coalizione di sinistra rischia di perdere dopo 15 anni al governo, con l’uscita di Tabaré Vazquez. Per quanto riguarda l’, a incidere sulle preferenze degli elettori sarà soprattutto la difficile situazione economica del paese, con un’inflazione che si mangia gli stipendi degli argentini. Secondo il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), l’chiuderà il 2019 come il terzo paese con più inflazione al mondo, dopo Venezuela e Zimbabwe. Quando fu eletto nel 2015, Mauricio Macri aveva promesso di ...

