Anziano sorprende i ladri in casa Massacrato di botte

(Di domenica 27 ottobre 2019) Unè stato picchiato edida alcuniche, con il volto coperto, sono entrati nella sua abitazione. Il 78enne è stato poi legato e abbandonato per terra. La vittima è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. Il terribile fatto di cronaca è avvenuto ieri sera nelle campagne intorno a Piscinas, in Sardegna. Alcuniverso le 18,30 hanno fatto irruzione in unain periferia, appartenente a un vedovo di 78 anni. Quando l’è rinto ha trovato iancora nell’abitazione. Ha cercato di affrontarli e di metterli in fuga ma i malviventi si sono rivoltati contro il poveretto, aggredendolo e picchiandolo con un piede di porco.La vittima è stata colpita più volte alla testa e all’addome. Fortunatamente i rapinatori hanno poi deciso di legarlo con del nastro adesivo e lasciarlo a terra, insanguinato. Sono quindi fuggiti arraffando soldi e ...

