Torino | bimba di 5 mesi morta nella stanza della nonna | l’autopsia conferma il

Torino - testa incastrata fra i mobili : morta bimba di 5 mesi/ Era sul letto e poi... : Torino , testa incastrata fra i mobili : morta bimba di 5 mesi . Si trovava sul letto , la nonna l'aveva lasciata pochi istanti per andare in bagno

Sono punture di insetti! Botte a bimba di 2 anni - baby sitter arrestata a Torino si difende : Una baby sitter è stata arrestata dai carabinieri a Torino con l'accusa di avere ripetutamente picchiato la bambina di due anni che le era stata affidata. La bimba , colpita al volto in un giardinetto del quartiere San Salvario del capoluogo piemontese, è stata portata all'ospedale Regina Margherita, dove attualmente è in osservazione. La donna arrestata è una trentottenne di origine romena che vive a Torino e che per il momento dovrà rispondere ...

Torino - mamma investe la figlia con l'auto in cortile : morta bimba di un anno : La tragedia a Villarbasse, in provincia di Torino, dove la piccola era corsa incontro alla madre per salutarla. L'impatto è stato fatale. Immane tragedia in provincia di Torino, a Villarbasse. Qui, una mamma ha investito e ucciso la figlia investendola con l'auto nel cortile di casa. La piccola aveva appena un anno di età.-- Secondo una prima ricostruzione, pare che la bimba fosse corsa incontro alla madre per salutarla. La donna ...