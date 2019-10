' Tale e Quale Show' | Antonio Mezzancella vince con Ultimo | una performance già cult

Ascolti tv - Conti invincibile : 'Tale e Quale Show' in vetta con il Torneo dei Campioni : 4 milioni e il 20% di share per il programma in onda su Rai1. Netto il distacco con 'L'Isola di Pietro' su Canale 5

Ascolti TV | Venerdì 25 ottobre 2019. Il Torneo di Tale e Quale vince con il 20.2% - L’Isola di Pietro cala al 13.7% : L'Isola di Pietro 3 - Francesca Chillemi Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.092.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.788.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.170.000 spettatori pari al 4.7% di share e Criminal Minds 909.000 (4.4%). Su Italia 1 Ghost Rider – Spirito di vendetta ha catturato ...

Tale e Quale Show 2019 - la settima puntata : vince Antonio Mezzancella : Cosa è successo nella settima puntata di Tale e Quale Show?- per quanto riguarda le imitazioni, Massimo Di Cataldo ha interpretato Pupo, cantando Su di noi, Alessandra Drusian ha imitato Rettore, cantando Splendido Splendente, Francesco Monte ha vestito i panni di Gianluca Grignani, cantando La mia stora tra le dita, Jessica Morlacchi ha interpretato Gloria Gaynor, cantando Never can say goodbye, Antonio Mezzancella ha imitato Ultimo, ...

Tale e Quale Show – Il Torneo 2019 : prima puntata - classifica ed esibizioni | 25 ottobre : Tale e Quale Show – Il Torneo 2019 inizia ufficialmente la seconda fase del Talent di Rai 1 e debutta con la sua prima puntata nel prime time del 25 ottobre. A confronto dodici concorrenti, divisi fra i migliori di quest’anno e quelli dell’anno scorso. Ospite della serata: Alessandro Siani. In giuria invece i sempreverdi Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Il vincitore della prima puntata di Tale e Quale Show ...

