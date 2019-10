Roberto Mancini si rilassa la mare

VIDEO Roberto Mancini : “Io come Pozzo? Mi basterebbe vincere gli Europei” : Non può che essere soddisfatto al termine della vittoria per 5-0 in casa del Liechtenstein valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. Gli Azzurri centrano l’ottavo successo in altrettanti appuntamenti e confermano l’ottima crescita di gruppo ed a livello di singoli di questo percorso. Il CT tocca diversi punti, dalle difficoltà del primo tempo, fino a parlare degli elementi a disposizione. Prosegue il dualismo tra Belotti e ...

La Nazionale di Roberto Mancini? Il commento di Biasin : doveroso attendere prima di sognare : L’Italia sta facendo ottime cose, è vero. Questa sera rischia di eguagliare il record targato Pozzo di 9 vittorie consecutive, è vero. Mancini ha preso in mano una selezione allo sbando, sfiduciata, ha detto «punto sui giovani» e ci sta riuscendo, è vero. Noialtri appassionati ci siamo accorti che i

Calcio - Roberto Mancini : “Voglio fare 30 punti per essere testa di serie all’Europeo - non dobbiamo prendere la partita sotto gamba” : “Si dà tutto per scontato e probabilmente è così, ma ci sono state squadre di blasone che in passato in Coppa Italia sono state eliminate da formazioni di serie C“, sottolinea il Commissario Tecnico Roberto Mancini in un passaggio della conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro il Liechtenstein. La Nazionale italiana si è già qualificata per la fase finale dei Campionati Europei del 2020 grazie a sette vittorie ...

Italia-Grecia - Roberto Mancini «La Nazionale non è più l’evento di una volta» : Italia-Grecia, Roberto Mancini ospite dell'Unicef Generation Ospite del primo giorno di Unicef Generation il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini intervistato da Massimo Caputi. Dopo il ricordo dei suoi viaggi ...

Calcio - Danilo D’Ambrosio infortunato : Roberto Mancini non potrà contare sull’interista a Vaduz : Perde una pedina Roberto Mancini in vista della gara valida per le qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020: lascia il ritiro della Nazionale italiana Danilo D’Ambrosio che, secondo quanto riportato dall’ANSA, avrebbe preso una botta ieri nella sfida contro la Grecia, restando però sul terreno di gioco. L’Italia si è già qualificata agli Europei vincendo aritmeticamente il raggruppamento, ma dovrà provare a vincere anche ...

Calcio Italia-Grecia 2-0 - Roberto Mancini : “Siamo stati bravi nel secondo tempo. Bello vedere un Olimpico così” : C’è sicuramente felicità nello sguardo di Roberto Mancini ai microfoni della Rai al termine della sfida vinta per 2-0 dalla sua Italia contro la Grecia e che ha dato agli azzurri la qualificazione agli Europei 2020. Una dedica anche speciale per il CT: “I ragazzi sono stati bravissimi, ma per prima cosa vorrei ringraziare il pubblico dell’Olimpico perchè erano veramente tanti e li ringrazio per averci sostenuto anche nel primo ...

Nazionale - Malagò esalta il lavoro di Roberto Mancini : “Nazionale? Quando si decise di puntare su Roberto Mancini dissi subito che era la scelta giusta, aveva una fortissima volontà nell’accettare questo incarico, le idee chiare e le giuste motivazioni che è riuscito a dare all’ambiente. Ha grandi meriti perché vede oltre i giovani, ha coraggio, idee e gioco, è una squadra di cui siamo orgogliosi”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malago‘, a Sky ...

Calcio - Roberto Mancini su Italia-Grecia : “Non sarà semplice - ho solo un dubbio di formazione tra Bernardeschi e Barella” : “Dobbiamo passare lo scoglio della Grecia e non sarà semplice“, avverte Roberto Mancini durante la conferenza stampa alla vigilia della decisiva sfida tra Italia e Grecia valevole per le qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020. Gli Azzurri hanno cominciato il girone di qualificazione con sei vittorie consecutive ed ora sono vicinissimi al pass per la fase finale della rassegna continentale, che potrebbe arrivare già domani ...

Italia - così la Nazionale di Roberto Mancini diventa un club : gli obiettivi di fatturato : La maglia verde che l' Italia indosserà domani contro la Grecia, nella sfida che può valere l' Europeo con tre giornate d' anticipo (sarebbe un record), ha già raggiunto l' obiettivo: attirare l' attenzione. Non esiste media sportivo che non ne abbia parlato, né appassionato che non abbia espresso l

Calcio - Roberto Mancini : “Dopo la partita dell’Under 21 contro l’Irlanda si aggregherà Tonali” : Tradizionale conferenza stampa di inizio raduno per Roberto Mancini: il Commissario Tecnico della Nazionale italiana di Calcio ha fatto il punto della situazione dopo il forfait di Stefano Sensi e le condizioni fisiche non perfette di Alessandro Florenzi, con i due che, in ogni caso, non saranno sostituiti. Queste le considerazioni del CT: “Valuteremo domani il da farsi. Proprio perché Florenzi non sta bene da qualche tempo e, anche perché ...

Calcio - Stefano Sensi esentato dalla convocazione in Nazionale per infortunio. Roberto Mancini non lo sostituisce : Stefano Sensi è stato esentato dalla convocazione con la Nazionale italiana di Calcio: lo fa sapere una nota apparsa oggi sul sito della FIGC a proposito del doppio impegno che attende gli azzurri nelle qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020, con il pass che potrebbe (e dovrebbe essere staccato) proprio in una delle due prossime gare. Il centrocampista si è infortunato ieri sera nella sfida tra Inter e Juventus e resterà con il club ...