Revocato il 41 bis per Massimo Carminati

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019) È statoil regime di 41 bis per. Lo si apprende da fonti del ministero della Giustizia. Dopo aver ricevuto il parere positivo della Dda di Roma e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha firmato il decreto con cui si revoca il regime di carcere duro per l’ex Nar, uno dei principali imputati del processo “Mondo di Mezzo”, detenuto a Sassari.La revoca del 41 bis è una conseguenza della sentenza con cui la Cassazione, martedì scorso, ha sancito che “Mondo di Mezzo” era un’associazione a delinquere semplice e non di stampo mafioso.

fattoquotidiano : MONDO DI MEZZO La Cassazione ha escluso il 416-bis, la Corte d’appello dovrà rimodulare le pene. Per il “cecato” pr… - myGrandpaRon : RT @FQLive: #ULTIMORA Mondo di mezzo, revocato il 41 bis a Massimo Carminati - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Mondo di mezzo, revocato il 41 bis a Carminati -