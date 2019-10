Processo Mondo di Mezzo | revocato il 41 bis a Carminati

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) Massimolascia il "carcere duro" mentre Salvatore Buzzi e' pronto a chiedere la scarcerazione. Nuovi sviluppi per i due personaggi eccellenti della maxi-inchiesta 'di', pochi giorni dopo la pronuncia della Cassazione. La Suprema Corte ha fatto cadere infatti l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso riguardo alscaturito dall'indagine che cinque anni fa aveva terremotato i palazzi della politica all'ombra del Campidoglio. Il 41 bis per l'ex Nar e' statoin queste ore col parere positivo della Dda di Roma e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ed e' ormai certo invece che i legali di Salvatore Buzzi, l'altro imputato "simbolo" e considerato nell'inchiesta il ras delle coop romane, presenteranno un'istanza di scarcerazione per il proprio assistito. "La depositeremo la prossima settimana", spiega l'avvocato ...

