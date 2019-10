Mattino | Milik ha preso male l’esclusone a Salisburgo e ha chiesto un chiarimento ad

Mattino : problemi per i rinnovi di Milik e Zielinski su ingaggio e clausola : Continuano a rilento le trattative per i rinnovi nel Napoli. In stallo anche la situazione dei due polacchi. Non si trova l’accordo per Milik e Zielinski seppure le trattative sono state già avviate in estate, come scrive oggi il Mattino rinnovi Milik e Zielinski “Milik ha chiesto un rinnovo a 3.5 milioni a stagione, rispetto ai 2.5 attualmente percepiti: nonostante un’apertura del procuratore a trattare sulla cifra, non si segnalano ...

Rientro Milik - Il Mattino : in campo a Lecce - spunta un indizio da Castel Volturno : Rientro Milik, l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ anticipa il ritorno in campo del polacco già domenica contro il Lecce. spunta un indizio da Castel Volturno Rientro Milik, Il Mattino: in campo a Lecce, spunta un indizio da Castel Volturno. Il polacco si appresta a tornare in campo già da domenica prossima per il match contro il Lecce. Arek è fermo ai box dallo scorso agosto per un problema agli adduttori subito durante ...

Mattino : Milik pronto all’esordio. Domenica sarà in campo : Milik scalda il motore, il suo esordio a Lecce è vicino. Scrive il Mattino che assicura la presenza in campo del polacco Domenica pomeriggio. I problemi muscolari sono scomparsi o comunque non recano più noi all’attaccante che si è allenatore regolarmente con i compagni nelle ultime sedute. Sembra dunque terminato il calvario che lo ha visto nuovamente protagonista alle prese con un nuovo infortunio e che non gli ha ancora permesso di ...