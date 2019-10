Gds | Fabian Ruiz è incedibile per il Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 26 ottobre 2019) Nonostante le sirene di mercato inglesi e soprattutto spagnole, il presidente Aurelio De Laurentiis è più che mai deciso a blindare il suo gioiello. Ad affermare ciò è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport., uno dei calciatori più forti dell’organico del club partenopeo, è al centro del progetto. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea quanto sia importante il centrocampista spagnolo per De Laurentiis ricordando che piace a tante squadre europee. Il quotidiano sportivo svela anche il piano della società azzurra per il futuro: “Ci sarà da fare i conti con Aurelio De Laurentiis per nulla intenzionato di privarsi del centrocampista che ha un contratto lungo, fino al 2023, e attualmente nessuna clausola che gli consenta di rescindere l’accordo”.piace a Barcellona, Man City e Real Madrid. Ma ...

cn1926it : #FabianRuiz, #ManchesterCity contro #Barcellona e #RealMadrid per lo spagnolo: la situazione – GdS -