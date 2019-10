Donna aggredita in strada rimane sfregiata | arrestato tunisino

Rovigo - morta la giovane Donna aggredita dal marito : era in coma da nove giorni : A nove giorni dall’aggressione è morta nel primo pomeriggio la donna aggredita dal marito l’8 ottobre scorso durante una lite ad Adria (Rovigo). Giulia Lazzari, 23 anni, era ricoverata nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, in coma farmacologico. Roberto Lo Coco, 28 anni, è in carcere in custodia cautelare da sabato scorso. I due hanno una figlia di quattro anni. Il movente dell’aggressione ...

Forlì - Donna aggredita e insultata mentre rientra a casa : 'Sei terrona e mafiosa' : Quella che arriva da Forlì è una storia che ha davvero dell'assurdo. Infatti, secondo quanto riporta la stampa nazionale, una donna di 53 anni, Ilde Cascio, è stata aggredita e poi pesantemente insultata dai suoi vicini di casa. La donna, che è originaria della Sicilia, precisamente di Terrasini, nel palermitano, si è trasferita diverso tempo fa al Nord per motivi di lavoro. Fino ad ora non aveva mai avuto nessun problema, ma il 26 agosto scorso ...

Ucciso con un pugno al volto mentre soccorre una Donna aggredita : il signor Mario era un imprenditore : Mario Di Cristo, 79enne imprenditore del settore ortofrutticolo, era stato vittima di una brutale aggressione nei giorni scorsi. Stava tentando di difendere la responsabile di magazzino di un'azienda agricola di Policoro (Matera) da due uomini, che avevano preteso il pagamento di un asserito credito per la consegna di prodotti ortofrutticoli...Continua a leggere

Donna viene aggredita ma la sua reazione è incredibile : Una ragazza di 20 anni, Pradnya Mandhare, è stata aggredita ma, invece di subire l’aggressione, ha reagito colpendo il suo aggressore così forte con il suo zaino, da stordirlo e poi l’ho ha afferrato dai capelli e in quel modo lo ha portato fino alla più vicina caserma. La reazione della ragazza ha lasciato a bocca aperta tutte le persone che in quel momento si trovavano lì e che non hanno fatto nulla per aiutarla. La vicenda è accaduta a ...

Samara Challenge - Donna aggredita mentre torna da lavoro : la 45enne in ospedale : Samara colpisce ancora. Proprio ora che la moda della strana Challenge sembrava essere terminata, un altro episodio di cronaca torna a far parlare del celebre personaggio di The Ring. Nella notte...

Australia - Donna muore dopo essere stata aggredita da un gallo nel suo pollaio : Una terribile tragedia si è verificata in Australia meridionale, dove negli scorsi giorni una donna anziana è deceduta dopo essere stata aggredita da un gallo. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, pare che la signora si sia recata nel pollaio per raccogliere alcune uova, quando all'improvviso la stessa è stata aggredita dal volatile. L'animale ha bucato con il suo becco una vena varicosa che la signora aveva probabilmente sulla ...