Cambia l’ora e cambia l’umore | l’esperto spiega gli effetti su molte persone e come

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Non ci poniamo il problema, ma qualche sottile fastidio lo sentiamo dopo esserci svegliati con un’ora di sonno modificata. Adriano Formoso, psicologo e psicoterapeuta a Milano e ideatore del metodo terapeutico neuropsicofonia, ci aiuta a capire i meccanismi che ruotano attorno e suggerisceintervenire. “Albert Einstein ci ha insegnato a osservare nel profondo della natura per comprendere meglio ogni cosa. L’essere umano talvolta si dimentica che i cicli della natura fossero presenti prima che egli diventasse erectus e ogni volta che cerca di condizionare o modificare tale sistema rischia di trarne svantaggi. Così per il cambio dell’ora. Anche dormire un’ora in più con l’ora solare non è detto che porti benefici anzi, una serie di scompensi psicofisiologici ci attendono quando, dopo un periodo di adattamento della nostra fisiologia, traumatizziamo ...

__APEREGINA : 22 anni compiuti e ogni anno, quando cambia l’ora, chiedo sempre a mia mamma se dormiamo un’ora in più o una in men… - Conaners91 : Stanotte si cambia l'orario. Un'ora indietro. Oggi è Sabato, quindi farò ancora più tardi al lavoro, ma se alle 03.… - itslobaa : domani cambia l’ora e comincerà a far buio prestissimo ugh la mia meteoropatia is about to hit so hard -