Stati Uniti | 16enne musulmana indossa l' hijab alla corsa campestre e viene squalificata

Stati Uniti - 17 topi imparano a guidare e si sentono meno stressati : la scoperta : L'idea era quella di insegnare a guidare in cambio di cibo: solo che, da una parte, come "insegnanti" c'erano i ricercatori della Richmond University, negli Stati Uniti, e dall'altra un gruppo di 17 topi, che hanno imparato a condurre piccole automobili di plastica per riuscire ad avere qualcosa da mangiare. Per l'esperimento, che sembra incredibile e che è stato descritto sulla rivista scientifica Behavioral Brain Research, gli scienziati hanno ...

Kanye West sta già lavorando per diventare presidente degli Stati Uniti : Intanto si è dichiarato: "Il più grande artista di tutti i tempi" The post Kanye West sta già lavorando per diventare presidente degli Stati Uniti appeared first on News Mtv Italia.

Addio sms - negli Stati Uniti si passa ai messaggini brevettati da Google : (David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) I quattro principali gestori telefonici statunitensi, At&t, Verizon, T-mobile e Sprint, hanno creato una join venture chiamata “Cross-carrier messaging initiative (Ccmi) con lo scopo di effettuare insieme la transizione dagli sms al nuovo standard di messaggistica. Gli sms verranno quindi sostituiti da un nuovo sistema di messaggistica che fonderà assieme gli attuali sms e mms creando un nuovo ...

Giuseppe Conte - Fox News lo smentisce sui servizi segreti : "Fornite informazioni agli Stati Uniti" : Per Giuseppe Conte la posizione si complica. La vicenda è quella dei servizi segreti e delle ingerenze Usa. Ora, infatti, spunta la lettera datata 17 giugno, di cui dà conto il Corriere della Sera, inoltrata al premier Conte dall'ambasciatore a Washington Armando Varricchio, senza alcun passaggio pe

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un’indagine su come è stata condotta l’indagine sulle interferenze russe - dice il New York Times : Il dipartimento di Giustizia statunitense ha aperto un’indagine sulla gestione dell’inchiesta sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016, dice il New York Times citando due fonti anonime all’interno del governo. Inizialmente l’indagine doveva essere una semplice revisione degli atti dell’inchiesta, ma

Gli Stati Uniti usciranno dall’accordo di Parigi sul clima : Il presidente Usa Donald Trump e, alle sue spalle, il vice Mike Pence (foto: Mark Wilson/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto durante una conferenza stampa a Pittsburgh, in Pennsylvania, di voler ritirare il paese dal trattato sul clima di Parigi, come aveva annunciato nel 2017. Trump ha detto che l’accordo è “pessimo” e nei prossimi giorni avvierà formalmente la procedura per uscire. La notizia di un ritiro ...

Trump prepara il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sull'ambiente : Gli Stati Uniti si ritirano definitivamente dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Donald Trump ne dà la conferma. Il Presidente USA lo ha annunciato alla conferenza sull’energia tenutasi ieri a Pittsburgh: gli Stati Uniti non faranno parte dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il cui obiettivo è quello di indurre i 195 paesi che lo hanno adottato a limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC, evitando ...

Mediaset - Paolo Bonolis e il volo negli Stati Uniti : vita stravolta? Gira una voce... : Un'altra gioia per Paolo Bonolis, il mitico conduttore Mediaset. È un momento affettivamente positivo per il conduttore tra i più amati d'Italia. Paolo Bonolis è volato infatti negli Stati Uniti per il matrimonio del figlio Stefano. Con una cerimonia che si è svolta a Long Island, il primogenito del

Quattro piatti “tipici” degli Stati Uniti : Li ha scelti il Washington Post, a dimostrazione che "tipico" può voler dire tante cose: i California roll, per esempio, o gli spaghetti con le polpette

Libra assicura agli Stati Uniti la leadership finanziaria - parola di Mark Zuckerberg : Facebook CEO and founder Mark Zuckerberg testifies during a US House Committee on Energy and Commerce hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 11, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Sono giorni di appuntamenti importanti per Libra e soprattutto per Mark Zuckerberg. Il fondatore di Facebook il 23 ottobre sarà ascoltato alla Commissione servizi finanziari della Camera in ...

Il principe Harry e Meghan Markle porteranno Archie negli Stati Uniti per la prima volta : Un viaggio privato, durante una pausa dagli impegni ufficiali The post Il principe Harry e Meghan Markle porteranno Archie negli Stati Uniti per la prima volta appeared first on News Mtv Italia.

Il formaggio migliore del mondo arriva dagli Stati Uniti : Il formaggio migliore del mondo arriva dalla valle del fiume Rogue, nell'Oregon. È prodotto utilizzando latte vaccino biologico, viene lasciato stagionare in grotta per un periodo compreso tra i 9 e gli 11 mesi e dunque viene avvolto in foglie di vite, precisamente di Syrah, precedentemente imbevute di brandy. Si tratta del Rogue River Blu della Rogue Creamery di Central Point, elegantissimo erborinato a stelle e strisce che nel fine ...

Huawei “sfida” gli Stati Uniti : “diteci di cosa avete bisogno” : I rapporti tra il governo statunitense e Huawei continuano ad essere tesi e il colosso cinese continua ad avere molti dubbi su ciò che gli USA desiderino effettivamente L'articolo Huawei “sfida” gli Stati Uniti: “diteci di cosa avete bisogno” proviene da TuttoAndroid.

Maker Faire : a Roma la più grande fiera al di fuori degli Stati Uniti. Ecco tutte le immagini : Maker Faire è il più grande spettacolo (e racconto) al mondo, una vetrina per famiglie di invenzioni, creatività e intraprendenza e la celebrazione del movimento Maker. Nato nel 2006 nella zona di Bay Area di San Francisco come un progetto della rivista Make: magazine, è cresciuto da allora diventando una vasta rete mondiale di eventi di punta e di eventi indipendenti. Come si legge sul sito web dell’evento, è il luogo dove persone di ...