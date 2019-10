Giro d’Italia 2020 | percorso | altimetrie | possibili partecipanti | stellette di difficoltà

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) È iniziato il conto alla rovescia per ild’Italia, che si correrà da sabato 9 a domenica 31 maggio. Con la presentazione ufficiale svoltasi presso gli studi Rai di via Mecenate a Milano è incominciato ildi avvicinamento verso il via della 103ma edizione della Corsa Rosa. I migliori corridori del mondo si sfidereranno sulle strade del Bel Paese attraverso 21 tappe, per unnel complesso impegnativo, ma pur sempre vario, che regalerà spettacolo con tante salite mitiche, ma anche cronometro e frazioni adatte a velocisti e attaccanti. La Grande Partenza sarà dall’Ungheria, che ospiterà le prime tre frazioni. Si partirà con una cronometro individuale di 8,6 km sulle strade di Budapest e ci saranno poi due tappe per velocisti. La corsa si sposterà poi in Sicilia, con tre frazioni sull’isola, tra cui spicca quella con arrivo in salita sull’Etna, affrontato dal ...

giroditalia : The 2019 Giro d’Italia winner: it's @RichardCarapazM! | Il vincitore del Giro d'Italia 2019: @RichardCarapazM! | El… - giroditalia : This is #Giro d'Italia 2020! | Ecco il #Giro d'Italia 2020! | Esto es el #Giro d'Italia 2020 | Voici le #Giro d'It… - giroditalia : The big day has come. The route 2020 is going to be unveiled today! | Il grande giorno è arrivato. Oggi verrà svela… -