Febbre e dolore | enuresi | prurito | vitamina D | tanti temi protagonisti al Congresso

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Entra nel vivo il XXXINazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale dal titolo “Rotte Sicure per Orizzonti di Salute”. L’evento è di scena a Como fino a domenica 27 ottobre nella splendida cornice dello Sheraton Lake Hotel e riunisce sulle rive del lago reso celebre dal Manzoni più di 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie dell’infanzia e oltre 600 medici di tutta Italia. Tra gli argomenti di cui si discute a Como, i corticosteroidi inalatori in età evolutiva, l’attività sportiva e l’alimentazione complementare attraverso tre Consensus intersocietarie; l’, lae ilin età pediatrica, oltre ai risultati di una survey negli ambulatori su pelle del neonato e del bambino. E ancora: l’otite, i disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico, ...

