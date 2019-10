Esame di avvocato 2017 | Procura di Napoli apre indagine per corruzione su prova scritta

Esame avvocato 2019 : codici annotati - come si svolgono le prove? : Esame avvocato 2019 : codici annotati , come si svolgono le prove? Le prove scritte dell’ Esame avvocato 2019 – com’è noto tra chi si accingerà a svolgerle entro qualche mese – sono uno scoglio difficile da superare. Tuttavia, fino ad oggi, i candidati hanno potuto contare sull’utilizzo dei cosiddetti codici annotati con la giurisprudenza, vale a dire un valido supporto per poter elaborare ed arricchire al meglio ...

Esame avvocato : scadenza domande 11 novembre : Coloro che intendono partecipare all'Esame di abilitazione forense per l'anno 2019, hanno tempo per presentare la propria candidatura fino al prossimo 11 novembre. Questo è quanto stabilito nel bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale sono state indicate anche le date dello svolgimento delle prove scritte, previste per i giorni 10, 11 e 12 dicembre 2019....Continua a leggere