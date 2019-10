Eni | sale la produzione | calano utili De Scalzi | «Grande fiducia nel futuro»

Maltempo Piemonte - sale il livello del fiume Stura : stop ai trEni Ciriè-Torino : Continuano i disagi in Piemonte a causa del Maltempo che ha provocato diversi danni e problemi. Circolazione ferroviaria interrotta, tra Ciriè e Torino, a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua sul ponte di Venaria, protetto da sensori che rilevano la piena del fiume Stura. Lo rende noto Gtt, l’azienda del trasporto pubblico locale che gestisce la linea. Attivato un servizio sostitutivo bus e prolungato il servizio Dora ...

Salerno - sparatoria per un mancato ricovero all'ospedale di Cava de' TirrEni : due feriti : Un brutto episodio si è verificato ieri pomeriggio, lunedì 21 ottobre, presso l'ospedale di Santa Maria dell'Olmo, nel salernitano, dove un uomo ha improvvisamente fatto fuoco verso un'altra persona. Tutto sarebbe successo all'esterno del nosocomio e la causa di tanta furia sarebbe stato un mancato ricovero, un gesto che poteva trasformare un normale pomeriggio di lavoro in tragedia: secondo quanto riferiscono la stampa locale e nazionale, pare ...

Giro d’Italia 2020 : il probabile percorso e tutte le Regioni attraversate. Tagliata fuori la dorsale tirrEnica? Tanto Sud e grandi montagne : Il percorso del Giro d’Italia 2020 verrà ufficialmente presentato giovedì 24 ottobre (ore 16.50) presso gli studi Rai di via Mecenate a Milano. Si alzerà il velo sulla prossima edizione della Corsa Rosa che scatterà sabato 9 maggio da Budapest, i ciclisti saranno impegnati in 21 tappe che ci terranno compagnia fino al 31 maggio. Stando alle indiscrezioni e alle anticipazioni della vigilia si preannuncia un tracciato particolarmente ...

Padre Carlo Crespi e l’Enigmatica collezione risalente ad un epoca sconosciuta : L’enigmatica collezione di Padre Carlo Crepsi Molti hanno accostato L’enigmatica collezione di misteriosi reperti di Padre Carlo Crepsi ad Atlantide .Il momento storico della RINASCITA si colloca immediatamente dopo la fine della glaciazione di Wurm, avvenuta forse molto più rapidamente di quanto finora ipotizzato dai geologi; così rapidamente i cui catastrofici effetti vennero tramandati di […] L'articolo Padre Carlo Crespi e ...

Rapine in sale slot e spaccate nei negozi : presi quattro romEni e un albanese : Sgominata una banda a Firenze ritenuta responsabile di sei Rapine e 23 furti. Agiva in TOscana, UMbria, Veneto ed Emilia Romagna. Secondo gli inquirenti aveva ramificazioni anche in Belgio, Germania e Danimarca Rapine furti Raffaello Binelli ?Url ...

Corruzione e bEni fittizi intestati : raffica di indagati nel Salernitano. Il blitz partito dal caso ambulanze : E? in corso in provincia di Salerno dalle prime ore del mattino un?operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, con la...

Ascolti tv - domEnica 6 ottobre 2019 : c’è chi sale e chi scende : Gli Ascolti tv di ieri domenica 6 ottobre 2019: i dati di Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio, Imma Tataranni Un’altra domenica impegnativa in tv. Quella del 6 ottobre 2019 è stata una serata piena di programmi tv e fiction da seguire sui principali canali televisivi. Ad aggiudicarsi la serata è stata ancora una volta […] L'articolo Ascolti tv, domenica 6 ottobre 2019: c’è chi sale e chi scende proviene da Gossip e ...

Joker : negli Usa nelle sale si temono azioni pericolose o fenomEni emulativi : Giovedì 3 ottobre 2019 è stato senza dubbio un giorno speciale per la cinematografia grazie all'uscita nelle sale italiane del tanto atteso film "Joker", il celebre criminale dei fumetti della Marvel. Il film, diretto in maniera eccelsa da Todd Phillips, noto ai più per aver girato commedie di fama mondiale come "Una notte a leoni" e "Parto col folle", vede come protagonista Arthur Fleck nel corso della sua transizione che lo porterà a diventare ...

ViEni da Me - lo strazio di Giulia Salemi : "Credevo in Francesco Monte". Ma oggi lui... che disastro : Giulia Salemi è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me, in onda su Rai 1. Nel corso della lunga chiacchierata, la bella modella italo persiana è però diventata di colpo triste non appena la conduttrice ha fatto il nome dell'ex fidanzato Francesco Monte. "Ti dà fastidio che France

Prezzi Carburanti : Eni sale sul Gpl - fermi benzina e gasolio : Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i Prezzi consigliati del Gpl. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,595 euro/litro (invariato, compagnie 1,601, pompe bianche ...

