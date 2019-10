Campidoglio pubblica elenco mostre ed eventi per il weekend

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma – Roma Capitale della cultura anche per questocon un fitto calendario di incontri,, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre. Sono riservati in esclusiva ai possessori della MIC card, gratuitamente e previa prenotazione allo 060608, gli Open Days: aperture straordinarie e visite guidate, a cominciare da sabato 26 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, quando sarà possibile visitare: Casina del Cardinal Bessarione, Colombario di Pomponio Hylas, Porta Asinaria e, dalle 14.00 alle 18.00, Insula di San Paolo alla Regola, Sepolcro degli Scipioni, Casa dei Cavalieri di Rodi. Anche domenica 27 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, saranno aperti: Insula dell’Ara Coeli, Mausoleo di Monte del Grano, Area Sacra di S. Omobono e, dalle 14.00 alle 18.00 Auditorium di Mecenate, Ipogeo di Via Livenza, Casa dei Cavalieri di ...

