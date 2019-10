Rainbow Six Siege | Ubisoft porta in tribunale gli autori del servizio di cheating MizuSoft

Rainbow Six : Siege - spiegato da uno dei suoi creatori : Tra i titoli che hanno lasciato il segno negli ultimi anni nel mondo del gaming, e più nello specifico nel segmento degli sparatutto tattici, figura sicuramente Rainbow Six Siege; la serie a cui fa riferimento, Rainbow Six ha, dal 1998 a oggi, conquistato il pubblico e la critica videoludica (complice anche l’universo letterario di riferimento, che porta la firma di Tom Clancy). In questo video Alexander Karpazis, presentation director di ...

Rainbow Six Siege annuncia l'evento a tempo Doktor's Curse : Ubisoft annuncia Doktor's Curse, lo spaventoso evento a tempo limitato per il quarto anno di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Rainbow Six Siege si aggiorna - importanti cambiamenti nella patch Y4S3.3 : È un Rainbow Six Siege sempre più in forma quello che continua a essere costantemente presente nelle classifiche di gradimento dei videogiocatori. A distanza di ormai quasi quattro anni suonati dalla sua release originale, lo sparatutto tattico marchiato Ubisoft continua a far parlare di sé, grazie a un supporto costante da parte del team di sviluppo, che non ha alcuna intenzione di mandare in pensione la propria creatura. Una scelta ben ...

Rainbow Six Siege : abbonati a Twitch Prime? Un operatore gratis per voi : Se siete abbonati a Twitch Prime e al contempo giocate anche a Rainbow Six Siege, dovete sapere che c'è un'interressante collaborazione in atto tra le due compagnie da cui potete trarre solo che vantaggi.In particolare, chi è abbonato a Twitch Prime, abbonamento tra l'altro incluso in Amazon Prime, potrà riscattare un operatore senza nemmeno sfiorare il portafogli. L'operatore in questione è Caveira e relativo set operatore. Sono dunque inclusi ...

Sta per iniziare il Campionato nazionale PlayStation di ESL Italia dedicato a Rainbow Six : Siege e Crash Team Racing Nitro Fueled : ESL Italia annuncia il Campionato nazionale PlayStation, per dare ai giocatori di PlayStation 4 la possibilità di competere nel primo Campionato nazionale per console dedicato a Tom Clancy's Rainbow Six: Siege e Crash Team Racing Nitro Fueled.ESL Italia eleva la competizione su console a un livello mai visto sino ad ora nel nostro Paese, grazie all'accordo di collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia che permetterà ai possessori ...