Strage Capaci | pentito Riggio rivela | "Ex poliziotto piazzò esplosivo"

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Un collaboratore di giustizia di Caltanissetta, ex agente della polizia penitenziaria, sostiene che un exavrebbe messo l'esplosivo sotto l'autostrada per preparare ladidel 23 maggio 1992 in cui furono uccisi il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. A riportare la notizia è Repubblica. Il collaboratore di giustizia è Pietro, 54 anni, con alle spalle alcune condanne per mafia ed estorsioni. Alcuni mesi fa, dopo la sentenza sulla trattativa Stato-mafia, ha chiesto di tornare davanti ai magistrati. L'uomo collabora con la magistratura da 11 anni. Il suo nome compare in inchieste sulla mafia delle estorsioni della provincia nissena dalla fine degli anni Novanta. Verbali depositati agli atti del processobis I verbali del collaboratore sono stati depositati nel processo d'appellobis dove ...

