Il Collegio | che fine hanno fatto i collegiali delle altre edizioni? Dalle ospitate nei

Il Collegio 4 : Primo Abbandono. Ecco Perché Benedettagea Matera ha Lasciato il Programma! : Il Collegio 4 è ripartito con tante novità. Il periodo in cui è ambientato sono gli anni ’80 e non più i ’60, e la voce narrante non è più quella di Giancarlo Magalli ma è di Simona Ventura. Nella prima puntata si è registrato il Primo abbandono, Benedettagea Matera infatti, ha Lasciato il docu-reality in lacrime. Ecco Perché. La nuova edizione de Il Collegio è ripartita piena di novità. Innanzitutto gli anni in cui è ambientata non ...