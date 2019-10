Brexit infinita E | adesso | chissà quando escono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) E,, fince li teniamo? Parevano, finalmente, sul punto di andarsene, i britannici, dopo 40 mesi di cincischiamenti, due premier bruciati e i Comuni a bocciare tutti gli accordi proposti; e, ora, sono di nuovo incartati, con un terzo premier – il peggiore della serie – che traballa., l’incompiuta. Intendiamoci, hanno fatto tutto da soli: hanno votato per laal referendum; hanno ritardato quasi di un anno l’avvio della procedura per uscire dall’Ue; hanno fatto accordi che hanno sempre respinto; hanno fissato scadenze, che non hanno mai rispettato, e chiesto rinvii, che non sono mai bastati. Noi, gli europei del Continente, quelli che siamo nell’Ue e magari ci dimeniamo dentro un po’, ma non vogliamo uscirne, non abbiamo né meriti né demeriti, in tutta ‘sta faccenda: abbiamo accettato la loro decisione di andarsene, siamo stati ai loro tempi, abbiamo fatto ...

