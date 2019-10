Alle 15 in diretta con FIFA 20 a tutto FUT

Fake - La Fabbrica delle Notizie - diretta su TvBlog dAlle 23.30 : Prende il via stasera alle 23.30 su Nove Fake - La Fabbrica delle Notizie, una nuova trasmissione in otto puntate incentrata sulle bufale condotta da Valentina Petrini, reduce da Nemo- Nessuno escluso su Rai2 (qui l'intervista a Blogo). Ospiti della serata il conduttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli e la "iena" Nina Palmieri. TvBlog seguirà in liveblogging questo debutto.Nel cast anche il consulente di comunicazione David ...

Alle 15 in diretta con The Outer Worlds alla scoperta dell'erede di Fallout : New Vegas : Quando Obsidian Entertainment ha annunciato The Outer Worlds tutti hanno immediatamente pensato alla possibilità di avere tra le mani una sorta di nuovo Fallout: New Vegas. Questo RPG si propone come un titolo dai toni fortemente umoristici e pieno di potenziale per tutti gli appassionati dei giochi di ruolo che incontrano meccaniche shooter. Ovviamente i veterani della software house promettono grandissime possibilità di scelta e tanta varietà ...

Il Collegio 4 - diretta dAlle 21.20 su TvBlog : Quarta edizione per Il Collegio, docu-reality che negli anni è diventato un fenomeno di costume presso i giovani e i giovanissimi. Dopo il 1960, il 1961 e il 1968, venti ragazzi (qui il cast di studenti e professori) saranno catapultati direttamente negli anni Ottanta, tra Commodore 64, break dance e Urban Art. TvBlog segue la prima puntata in diretta.Grande novità di questa quarta edizione è Simona Ventura in qualità di voice over, che ...

Volevo fare la rockstar : la conferenza stampa in diretta dAlle ore 12 : Oggi, martedì 22 ottobre 2019, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Volevo fare la rockstar, serie tv di Rai 2, diretta da Matteo Oleotto, con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè e Angela Finocchiaro.Volevo fare la rockstar: la serieprosegui la letturaVolevo fare la rockstar: la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 pubblicato su TVBlog.it 22 ottobre 2019 06:14.

Report - diretta prima puntata dAlle 21.20 : Lunedì ancora all'insegna dell'inchiesta su Rai3: in prime time Presadiretta cede il testimone alla nuova stagione di Report , condotto da Sigfrido Ranucci. TvBlog seguirà la prima puntata in liveblogging.Proprio ieri il giornalista era ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più per presentare la prima puntata, che si occuperà con il Reportage La Santa Alleanza, degli strani rapporti della Lega di Matteo Salvini con la Russia, a partire ...

LIVE Berrettini-Edmund - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : prosegue la caccia del romano Alle Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il ranking ATP di questa settimana – Le prospettive di Berrettini Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna in cui Matteo Berrettini sfida il britannico Kyle Edmund. Per i due giocatori si tratta del terzo confronto in carriera: i precedenti due sono stati vinti da Edmund, con il primo riguardante un Berrettini ...

Umbria - faccia a faccia Tesei-Bianconi : Alle 12 - 30 la diretta del Messaggero.it : Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi, i due principali candidati delle elezioni regionali in Umbria, a partire dalle 12.30, si affronteranno in un duello in streming per IlMessaggero.it, moderato dal...

Oltre la Soglia : la conferenza stampa in diretta dAlle ore 16 : 30 : Oggi, domenica 20 ottobre 2019, a partire dalle ore 16:30, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della serie tv Oltre la Soglia, con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, in onda prossimamente su Canale 5.Oltre la Soglia: la serieprosegui la letturaOltre la Soglia: la conferenza stampa in diretta dalle ore 16:30 pubblicato su TVBlog.it 20 ottobre 2019 08:48.

Kilimangiaro - prima puntata in diretta su TvBlog dAlle 16 : Maratona Raznovich o Camila Raznovich formato d'Urso in questo 20 ottobre 2019: la conduttrice ex Mtv sarà al timone di ben due programmi in questa domenica di Rai3: dalle 16 torna con l'appuntamento con Kilimangiaro, mentre alle 20.30 decretera Il borgo dei borghi. TvBlog seguira in liveblogging la diretta della prima puntata della trasmissione condotta in passato da Licia Colò.Ospite fisso di questa nuova edizione sarà il geologo Mario ...

LIVE GAlles-Francia - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : quarto di finale imprevedibile tra Dragoni e GAlletti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida – Il tabellone dei quarti – Le classifiche della prima fase Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Galles e Francia, match valido per i quarti di finale della Coppa del Mondo di rugby: alle ore 09.15 italiane, scatterà con il match tra queste due Nazionali, la seconda giornata dedicata alla seconda fase ad eliminazione ...

Alle 14 giochiamo in diretta a eFootball PES 2020 : Simulazione o FUT? Konami o EA? PES o FIFA? eFootball PES 2020 o FIFA 20? Come ogni anno anche questo 2019 ci ha messo di fronte alla classica battaglia dei titoli calcistici dividendo appassionati e critica e presentandoci due produzioni e due modi di intendere i videogiochi dedicati al calcio sicuramente diversi.Ma quest'oggi non è tempo di scontri tra franchise ma di toccare con mano uno degli sfidanti: eFootball PES 2020. L'ultima fatica di ...

Tu sì que vales : la prima puntata in diretta dAlle ore 21 : 20 : Tu sì que vales è il talent show in onda su Canale 5, ogni sabato in prima serata, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, nel ruolo di giudici, e di Sabrina Ferilli.Tu sì que vales: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaTu sì que vales: la prima puntata in diretta dalle ore 21:20 pubblicato su TVBlog.it 19 ...

LIVE MotoGP - GP Giappone 2019 in DIRETTA : via Alle FP3 - piove a Motegi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.26: Sul tracciato di Motegi si andranno a definire gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche e della gara, cercando di rientrare nella top-10 e di avere accesso alla Q2. 3.23: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP Programma, orari e tv di oggi – Le parole di Rossi – Le dichiarazioni di ...

Alle 19 in diretta con l'Evento Speciale MTG Arena Mythic Championship e un giveaway da non perdere : In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna sottovalutare un nome storico come quello di Magic The Gathering che in questo caso si renderà protagonista di un evento tutto da scoprire.Magic The Gathering Arena è l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare nel mondo dei videogiochi. La nostra diretta di questa sera si concentra proprio su questo titolo e per ...