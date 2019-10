Accuse di falso e manipolazione per Bio-On | bruciato un miliardo in borsa

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Da regina dell’Aim, il mercato diitaliana dedicato alle piccole imprese, ai sequestri per 150 milioni della guardia di finanza. E’ uno tsunami quello che ha travolto la società di bioplastiche Bio-on, che ha visto azzerati i suoi vertici societari dall’inchiesta della Procura di Bologna che li accusa di false comunicazioni sociali edel mercato. La vicenda rischia di trasformarsi in un nuovo caso di ‘risparmio tradito’, con oltre undi euro di capitalizzazione bruciata e i piccoli azionisti già pronti a costituirsi parte civile. La, stamattina, ha annunciato che i titoli della società bolognese “sono sospesi dalle negoziazioni”. E pensare che il 9 luglio del 2018 il titolo Bio-on era arrivato a toccare i 70 euro, il suo massimo di sempre, attribuendo alla società una ...

