Uomini e Donne Trono Classico | Giulio Raselli | “Ho sofferto”

Colpo di scena a Uomini e Donne : le lacrime e poi lascia il trono over con lui : Colpo di scena al trono over di Uomini e Donne: dopo lacrime e discussioni, lasciano il programma insieme. No, non stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che ultimamente dominano il programma di Maria De Filippi. Questi nuovi importanti sviluppi, fa sapere il sito il Vicolo delle News che diffonde le anticipazioni di una delle ultime registrazioni del trono over, riguardano Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si frequentano da ...

Uomini e Donne - Sossio e Ursula : matrimonio e nuovo lavoro insieme : Uomini e Donne, Sossio e Ursula si sposano e lavorano insieme Periodo d’oro per Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne. La coppia è al settimo cielo per la nascita della piccola Bianca ed è pronta a compiere il grande passo, quello del matrimonio. In realtà l’ex Dama intende aspettare, […] L'articolo Uomini e Donne, Sossio e Ursula: matrimonio e nuovo lavoro insieme proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi : discussioni e due ospiti in studio : Uomini e Donne oggi Trono Over: continuano le discussioni che vedono protagonisti Ida e Riccardo oggi a Uomini e Donne va in onda la seconda parte del Trono Over. Nel corso della puntata, vedremo ancora al centro dello studio Ida Platano. Ricordiamo che ieri la dama ha dichiarato di non sentire più un sentimento forte […] L'articolo Uomini e Donne oggi: discussioni e due ospiti in studio proviene da Gossip e Tv.

Teresa Langella - ex Uomini e donne - e Andrea Dal Corso : 'Andiamo a vivere insieme' : La loro storia è nata in maniera a dir poco burrascosa nella scorsa stagione del Trono Classico di Uomini e donne. Teresa Langella e Andrea Dal Corso avevano, infatti, deciso di concedersi una seconda possibilità, dopo il 'no' di lui nella puntata serale della scelta, ma in pochi avevano creduto alle loro reali intenzioni. Le voci di 'business' si erano fatte insistenti sul web, dove molti utenti si erano detti certi che la loro storia non ...

Anticipazioni Uomini e Donne : una coppia si sposa - Gemma delusa : Gemma Galgani viene messa da parte da Jean Pierre a Uomini e Donne Il secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne vedrà al centro dello studio Gemma Galgani. La dama di Torino però dovrà mandare giù un boccone molto amaro: Jean Pierre accetterà di conoscere una nuova signora. Il cavaliere deluderà Gemma Galgani, mostrandosi molto aperto e ben disposto verso l’ultima arrivata, addirittura i due progetteranno di ...

Luigi Mastroianni - ex Uomini e Donne - replica ai fan : 'Rispettate il momento con Irene' : Da diverse settimane, ormai, le attenzioni dei telespettatori di Uomini e Donne sono rivolte a Luigi Mastroianni e Irene Capuano, i quali già da qualche tempo hanno smesso di mostrarsi insieme sui social network. La coppia - formatasi durante la puntata serale del Trono Classico trasmessa lo scorso marzo - continua ad essere distante, evitando di apparire insieme sui rispettivi profili Instagram e di commentare i vari post. Da quando il deejay ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri sbotta contro Ida Platano : “Adesso mi girano le scatole” : A Uomini e Donne tiene ancora banco la storia infinita di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nell’ultima puntata del trono over andata in onda abbiamo visto la dama ancora molto amareggiata per i suoi trascorsi col cavaliere di Taranto. Poco prima lui le aveva confessato di provare ancora dei sentimenti, ma lei, nonostante l’emozione, prima ha preso tempo, poi ha spiegato in studio il suo pensiero riguardo a un eventuale ritorno di fiamma con ...

Spoiler Uomini e donne 22 ottobre - Riccardo contro la Platano : 'Mi girano le scatole' : Il Trono Over di Uomini e donne tornerà ad essere protagonista del pomeriggio di Canale 5 anche oggi 22 ottobre, a partire dalle ore 14:45. Si ripartirà dal confronto al centro dello studio tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, durante il quale lei confermerà il proprio stato d'animo per il suo ex fidanzato, causandone l'inevitabile reazione. Ma ci sarà spazio anche per i battibecchi tra Armando Incarnato e Barbara De Santi, oltre che per una ...

Uomini e donne : doccia fredda per Riccardo Guarnieri. Le parole durissime di Ida Platano : È successo qualcosa di davvero importante e degno di nota ieri durante l’ultima puntata di Uomini e donne. Ad una settimana dalla lettera d’amore con la quale Riccardo Guarnieri si è dichiarato a lei, Ida Platano ha spiazzato tutti ammettendo di non amarlo più. Durante l’accesa discussione che ha coinvolto anche Armando Incarnato, la dama ha commesso un errore grammaticale che è finito immediatamente in tendenza su Twitter. L’appuntamento con i ...

Uomini e donne - Ida Platano e l’addio a Riccardo Guarnieri : «Non mi è arrivato nell’anima» : Alla fine il tentativo di riallacciare la relazione non è andato a buon fine e Ida Platano sembra aver dato l’addio definito a Riccardo Guarnieri, conosciuto sul trono over del dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne. Riccardo, proprio mentre Ida si era avvicinata a un altro cavaliere, Armando Incarnato, ha scritto una lettera alla sua ex confessandogli il suo amore. La coppia ha avuto modo di incontrarsi in un’esterna ma le cose non ...

Uomini e Donne Luigi e Irene - Mastroianni rompe il silenzio : come sta : Uomini e Donne, Luigi e Irene: l’ora più buia. Mastroianni rompe il silenzio e spiega come stanno realmente le cose silenzio rotto: dopo giorni con la bocca ben cucita, Luigi Mastroianni è tornato a parlare della situazione con Irene Capuano. La coppia, sbocciata a Uomini e Donne, non è un mistero che stia passando un […] L'articolo Uomini e Donne Luigi e Irene, Mastroianni rompe il silenzio: come sta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 22 ottobre 2019 : Riccardo Abbandona il Programma in Lacrime! : Colpo di scena Oggi a Uomini e Donne Over. Ida Platano afferma di non provare più nulla per Riccardo Guarnieri. La lettera non ha sortito alcun effetto. Interviene anche Armando Incarnato. Riccardo Abbandona lo studio in lacrime affermando di non avere più intenzione di tornare. Ecco cosa succede nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 22 ottobre 2019: Riccardo Abbandona il Programma in Lacrime! ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi : clamorosa gaffe con Gemma Galgani. Poi alla Cipollari : "Cretina" : Qualcosa con pochissimi precedenti a Uomini e Donne, dove anche Maria De Filippi, la conduttrice dello storico dating-show di Canale 5, ha perso per qualche secondo la bussola. Una gaffe, abbastanza pesante. Ma procediamo con ordine. Tina Cipollari voleva proporre a Gemma Galgani di fare il gioco de

Ida e Riccardo - ancora polemiche fuori da Uomini e Donne : la reazione di Armando : Trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri oggi: come sta la coppia di Uomini e Donne La storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha fatto molto discutere in questo periodo perché – come forse saprete – dopo il rifiuto di lei, andato in onda proprio nella puntata di oggi di Uomini e Donne, c’è […] L'articolo Ida e Riccardo, ancora polemiche fuori da Uomini e Donne: la reazione di Armando proviene da Gossip e Tv.